Congo-Brazzaville: Brazzaville touchée par de graves inondations

Les pluies qui s'abattent sans répit ces derniers jours ont provoqué de graves inondations à Brazzaville, la capitale congolaise. De nombreuses habitations sont inondées dans plusieurs zones de la ville. Les glissements de terrains provoqués par des eaux de pluies ont emporté plusieurs maisons. Face à la catastrophe, le gouvernement a décidé d'agir.

Le Fleuve Congo qui borde Brazzaville connaît une crue sans précédent. En certains endroits, il est sorti de son lit. Tous les bancs de sable sont immergés ainsi que les rochers. Les populations des quartiers sud de la ville s'inquiètent.

« On est dans l'eau. Avec beaucoup de familles, nous sommes tous dans l'eau.. Les pieds sont dans l'eau, on ne fait plus rien », se plaint un père de famille.

« Quant aux maisons, elles sont pour la plupart inondées. Nous vivons dans des conditions difficiles. Nous sommes ici dans ma chambre, l'eau a tout gâté. On ne peut même plus regarder le journal télévisé », se lamente un autre chef de famille.

Plus au nord de la ville, dans les quartiers tels Don Bosco ou encore Trois Poteaux, les éboulements provoqués par les eaux de pluie ont emporté des maisons d'habitation et même des tombes dans un ancien cimetière. Les habitants de ces quartiers oscillent entre le désarroi et la peur.

« Bon ! Même s'il y a des épidémies à Brazzaville, on vit avec. Il y a des poubelles par-ci par-là. On est dans le que faire », lâche un homme désespéré.

« C'est le désarroi. Les maisons sont parties. Nous sommes dans un quartier pratiquement sinistré. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes », ajoute un autre.

Des ONG locales ont demandé aux autorités publiques d'assister les populations victimes des inondations.

Le gouvernement a annoncé, au cours de son dernier Conseil de ministres de 2023, qu'il allait débloquer 2,4 milliards de FCFA pour venir en aide aux victimes.