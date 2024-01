Algérie: 2023 à Djelfa - Une nouvelle ligne ferroviaire Nord-Sud pour relier plusieurs régions du pays

DJELFA — L'année 2023 à Djelfa aura été marquée par un renforcement qualitatif du secteur des transports avec l'inauguration d'une nouvelle ligne ferroviaire, une infrastructure de base majeure considérée comme un véritable trait d'union entre différentes régions de cette partie de la steppe, mais aussi un catalyseur pour les activités socio-économiques.

Il s'agit de l'entrée en service de la nouvelle ligne, dite pénétrante ferroviaire Nord-Sud, reliant Boughezoul (Médéa) à Djelfa, sur une distance de 140 km, puis Djelfa à Laghouat, sur 110 km. Un projet inauguré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite à Djelfa en octobre dernier.

Lancés en chantier fin 2012, les travaux de la ligne ferroviaire Boughezoul (Médéa)-Djelfa-Laghouat ont été confiés à plusieurs entreprises nationales, dont la Société d'études et de réalisation d'ouvrages d'art de l'ouest (SEROR), le groupe COSIDER TP/OA, l'entreprise ESTEL RAIL, spécialisée dans les systèmes de signalisation et de communication pour chemins de fer, et la Société nationale de réalisations d'infrastructures ferroviaires (INFRARAIL).

Après plusieurs retards de réalisation, les travaux de ce projet colossal, doté d'une enveloppe globale de 51 milliards de DA, ont été finalement concrétisés par l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF). Il nécessita néanmoins d'autres enveloppes supplémentaires pour son parachèvement, en raison de multiples retards.

Depuis leur inauguration, les deux axes de cette ligne connaissent un trafic intense de voyageurs. Certains l'empruntent pour leurs besoins de transport, tandis que d'autres l'adoptent par curiosité, histoire d'expérimenter le voyage par train, dont le sifflet a retenti de nouveau à Djelfa, après une absence de quatre décennies.

L'histoire du train à Djelfa remonte à 1910 durant la période coloniale, lorsque il a été mis en service la première ligne ferroviaire Djelfa- Blida, destinée au transport du sel à partir de la gare ferroviaire El Mesrane de Hassi Bahbah (Nord de la wilaya) vers le Nord du pays. Cette même ligne fut utilisée ultérieurement pour le transport des denrées alimentaires et du bétail, notamment.

Au lendemain de l'indépendance, cette ligne ferroviaire a été exploitée dans le transport des voyageurs et des marchandises jusqu'à son arrêt dans les années 1980. Son activité est demeurée, néanmoins, circonstancielle jusqu'à son arrêt définitif dans les années 1990.

La ligne Boughezoul-Djelfa-Laghouat a contribué "dans une grande mesure" à la facilitation des déplacements des citoyens, s'est félicité le directeur local de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), Mohamed Yacine Djabouri, citant pour preuve la "hausse quotidienne du nombre de personnes empruntant ce moyen de transport, dont la moyenne est estimée entre 350 à 400 voyageurs/Jour".

Pour rappel, en 2022, la wilaya avait bénéficié de la mise en service d'une nouvelle ligne ferroviaire Est-Ouest, reliant M'sila à Tissemsilt en passant par Boughezoul (Médéa). Celle ligne traverse trois communes du Nord de Djelfa, El-Birine, Sidi Laâdjal et Hassi Fdoul, renforcées, en la circonstance, par des gares ferroviaires avec une architecture moderne, et enregistrant quotidiennement un trafic intense de voyageurs.

A noter, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné lors de sa visite dans la wilaya, un renforcement futur de la ligne ferroviaire Nord-Sud, par une autre pénétrante ferroviaire Boughezoul (Médéa)-Chiffa (Blida), un projet sur lequel les autorités locales fondent beaucoup d'espoirs pour contribuer à l'essor de l'économie locale.

Une idée corroborée par le chercheur et enseignant universitaire Mustapha Mokhtari, spécialisé en économie, qui a estimé que l'annonce du président de la République concernant la réalisation d'une nouvelle ligne Boughezoul-Chiffa "conforte la vision stratégique de la ligne Nord-Sud, récemment mise en service, tout en contribuant à la hausse du trafic des voyageurs".

Il a affirmé que la nouvelle ligne opérationnelle a un" impact positif énorme" sur l'économie de la région, car attractive pour les investisseurs d'une part, tout en développant les échanges commerciaux, d'autre part.

Le même spécialiste, également vice-recteur chargé du développement, de la prospection et de l'orientation à l'université Ziane Achour de Djelfa, a souligné l'"importante contribution attendue" de cette voie ferrée, qualifiée par lui, de "véritable artère économique, si elle venait à être raccordée à un port sec de stockage et transport de marchandises, au regard de l'importante dynamique de développement caractérisant de nombreuses filières agricoles dans la wilaya de Djelfa et toute la région, outre l'engagement de nombreux investissements dans les industries de transformation".