Ile Maurice: Les hits qui ont enflammé Maurice

Au mois de décembre, les Mauriciens ont activement participé à l'élection de leurs chansons préférées pour les Disques de l'Année 2023. Les classements dévoilés par les quatre principales radios (Top FM, Radio One, MBC Radio et Radio Plus) ont révélé un panorama musical diversifié, couvrant les catégories locale, orientale et occidentale.

Dans la catégorie locale, la chanson Woh Chali par Bomboclak featuring Ejilen Faya a pris d'assaut les ondes. Une reprise moderne de la pièce éponyme des Bombay Vikings datant de 2000, cette interprétation a su conquérir le coeur des auditeurs, témoignant de la capacité des artistes locaux à revisiter le patrimoine musical avec créativité.

Du côté occidental, les titres Flowers de Miley Cyrus et All for U de King Serenity featuring Locko et Sergio Alejandro ont connu un grand succès. Flowers, extrait du huitième album studio de Cyrus, Endless Summer Vacation (2023), a rapidement conquis les charts américains, se hissant au sommet du Billboard Hot 100 pendant huit semaines non consécutives. Ce succès a marqué le deuxième numéro un de Cyrus depuis Wrecking Ball (2013).

En ce qui concerne la catégorie orientale, les choix se sont portés sur des titres de films Bollywood tels que Chaleya du film Jawaan, Guli Mata de Saad Lamjarred et Shreya Ghoshal, ainsi que Tu Hai To Mujhe Phir Kya Chahiye interprétée par Arijit Singh. Ces sélections reflètent la fascination continue pour la richesse musicale de l'industrie cinématographique indienne.

La MBC Radio a également honoré la section souvenir en primant la chanson Sacrifice d'Elton John. Ce classique intemporel a su résister à l'épreuve du temps, rappelant aux auditeurs les mélodies qui ont marqué les générations précédentes.

Ainsi, les Disques de l'Année 2023 à Maurice ont célébré la diversité musicale, mettant en lumière tant les talents locaux que les succès internationaux, tout en honorant la nostalgie à travers des joyaux du passé. Cet événement musical annuel demeure le reflet vibrant des préférences éclectiques de la population mauricienne en matière de musique.