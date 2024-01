Afrique: Revue de presse de la presse de l'Afrique Francophone du 2 Janvier 2024

Côte d'Ivoire : Thiam (président du Pdci)- « Notre objectif principal en 2024 sera d'être plus présents sur le terrain »

Dans son message de nouvel an, depuis la France, le nouveau président du Pdci-Rda Tidjane Thiam a rendu un hommage à ses prédécesseurs, les deux premiers présidents du parti, à savoir Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. Ce fut l'occasion pour lui de souligner que la réussite de son « projet dépendra largement » de la capacité d'écoute, puisqu'il entend aller à la rencontre et à l'écoute des Ivoiriens. Et d'insister : « Notre objectif principal en 2024 sera d'être plus présents sur le terrain. Nos militants devront montrer que le Parti est présent partout ». C'est tous ensemble, croit-il, que les militants doivent s'engager en 2024 dans l'occupation de terrain, sur toute l'étendue du territoire de notre pays. « Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest en passant par le Centre. Il ne devrait y avoir nulle place où le Pdci-Rda ne puisse s'exprimer », dira-t-il.( Source: fratmat.info)

Burkina Faso : Vœux de nouvel an- Le Cdp lance un appel pour la reprise des activités politiques

Au Burkina Faso, des responsables de partis politiques ont profité des messages de nouvel an, pour lancer un appel fort au président de la transition. Pour la reprise des activités des partis politiques gelées depuis le dernier coup d'Etat militaire. Au nombre de ceux-ci, le président du Cdp Eddie KOMBOIGO. Dans son message de nouvel an, il a dit : « Chers compatriotes ! Une année s'achève avec ses joies et ses peines, ses défis plus ou moins relevés dans nos familles, nos lieux de travail, notre pays. Une autre commence avec toutes ses promesses de bonheur, d'épanouissement, d'un ciel bleu riche d'avenir et de stabilité. » (Source : aouaga.com)

Mali : Sécurité- Manifestation à Kidal après la « saisie » par la police de biens ayant appartenu à la Minusma

Une centaine de personnes ont protesté dimanche à Kidal, dans le nord de Mali, contre la "saisie" par la police d'objets qu'elles assurent avoir régulièrement acquis auprès de la Mission de l'Onu (Minusma) qui a quitté la ville fin octobre. Mais la police, elle, estime qu'il s'agit d'"objets volés" et mène depuis quelques jours des opérations pour les récupérer, a expliqué à l'Afp un responsable administratif. Il s'agit notamment, selon lui, de climatiseurs, réfrigérateurs, micro-ondes ou encore de matelas ayant appartenu à la Minusma. « Nous demandons l'arrêt des pillages des maisons », pouvait-on lire sur une pancarte brandie par un manifestant, selon un témoin. (Source :abamako.com)

Niger : Gestion de la transition- Premières concertations régionales avant un « dialogue national »

Le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine a donné lundi à Agadez (nord) le coup d'envoi de concertations régionales, prélude au dialogue « national inclusif » devant notamment fixer la durée de la transition pour les militaires arrivés au pouvoir fin juillet par un coup d'Etat.M. Zeine a donné le lundi à Agadez le coup d'envoi des assises régionales qui doivent se tenir dans les huit régions du pays, en prélude au dialogue national, a affirmé à l'Afp un responsable local d'Agadez, souhaitant rester anonyme. Le chef du gouvernement de transition a assuré à la télévision publique nigérienne que le dialogue national démarrera « très bientôt » et a exhorté ces débats régionaux à être les plus consensuels et inclusifs possible. (Source : aniamey.com)

Sénégal : Présidentielle- L'analyse de la candidature de l'opposant Ousmane Sonko repoussée à janvier 2024

La validité ou non de la candidature d'Ousmane Sonko reste encore en suspens, car le mandataire de l'opposant et candidat à la présidentielle de février 2024, n'a pas pu assister aux opérations de contrôle du dossier samedi 30 décembre, comme initialement prévu. La Cour constitutionnelle n'analysera le cas qu'au le 5 janvier au plus tôt, après toutes les autres 92 candidatures envoyées. En conséquence, le Conseil constitutionnel a décidé, conformément à la pratique, de renvoyer le dossier en dernière position : il sera analysé après le 93eme candidat sur la liste.( Source :Rfi)

Gabon : Accès aux produits pétroliers- Le prix du gaz butane passe de 5 950 à 4 950 Fcfa

Annoncée par le Chef de l'État de la transition lors de son discours à la nation du 31 décembre 2023, la réduction du prix de la bouteille de gaz butane n'aura pas tardé à se matérialiser. D'ailleurs, il ressort du communiqué n°202 du ministère du pétrole daté du 29 décembre 2023, que ledit produit jadis vendu à 5950 Fcfa passera désormais à 4950 Fcfa sur toute l'étendue du territoire. Contrairement aux annonces pompeuses du Chef de l'État déchu, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema semble bien disposé à mettre en musique l'ensemble de ses promesses. Et ce, tant que leur matérialisation vise à combler le besoin de ses compatriotes. C'est le cas du prix de la bouteille de gaz butane de 12,5 kg qui passe sous la barre de 5000 Fcfa. En effet, ce produit est désormais accès à seulement 4950 FCFA contre 5950 FCFA il y a tout juste un jour. Ernest Ndong Nguema révèle que dorénavant le prix de la bouteille de gaz butane de 12,5 kg est au prix unique de 4950 FCFA sur toute l'étendue du territoire. Les prix de l'essence et du gasoil sont également fixés à 595 FCFA/litre et 575 FCFA/litre (Source : alibreville.com)

Togo : Kloto/production de café et cacao- Les chefs traditionnels de la zone appelés à redoubler d'ardeur

La ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Mme Kayi Mivedor-Sambiani, émissaire du chef de l'Etat, a invité, le samedi 30 décembre à Kpalimé, les chefs traditionnels de la zone à redoubler d'ardeur pour la durabilité des secteurs café et cacao.La ministre avait à ses côtés, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement rural, Konlani Dindiogue, du secrétaire général du Comité de coordination pour les filières café et cacao (Ccfcc), Anselme Gouthon et des préfets de Kloto et de Wawa. L'objectif est d'impliquer les chefs traditionnels de cette zone de production dans l'ensemble des réflexions menées pour mieux organiser les filières. Les chefs traditionnels sont les garants des us et coutumes, et aussi de l'ensemble des activités économiques liées au secteur agricole. Ils sont aussi des agriculteurs et producteurs de café et cacao ayant de surcroit la capacité d'organiser les agriculteurs et les producteurs de ces filières. (Source : alome.com)

Benin : Presse- Le cri de cœur du personnel de « La Gazette du Golfe » à Talon

Les journalistes et les autres corps de métier en service au groupe de presse « La Gazette du Golfe » au chômage depuis la suspension de leur organe n'en peuvent plus. En conférence de presse, vendredi 29 décembre 2023 à la Bourse du Travail, le personnel a plaidé la réouverture du groupe de presse ''La Gazette du Golfe''. Le plaidoyer a été faite à l'endroit du président de la République Patrice Talon et de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la communication (Haac) ( Source:acotonou.com).

Tchad : Gouvernement de transition- L'ex-opposant Succès Masra nouveau Premier ministre

Au Tchad, l'ex-opposant Succès Masra a été désigné Premier ministre du gouvernement de transition ce 1er janvier 2024, selon un décret lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence. Plus d'informations à suivre.Au Tchad, l'ancien opposant Succès Masra a été nommé Premier ministre ce lundi 1er janvier 2024, par décret du chef d'État de la transition, Mahamat Idriss Déby. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence, Mahamat Ahmat Alhabo, au journal de la mi-journée de la télévision publique tchadienne Onama. Son futur gouvernement aura pour mission d'organiser les élections devant mettre un terme à la transition – ouverte en avril 2021 à la suite de la mort de l'ex-président Idriss Déby – au plus tard en octobre 2024. Le gouvernement, dirigé par le président du parti Les Transformateurs, devra en particulier mettre en place l'Ange, l'autorité électorale prévue par la Constitution et élaborer une loi électorale. (Source : alibreville.com)

Guinée : Explosion du dépôt pétrolier- Quelle incidence sur le retour à l'ordre constitutionnel ?

L'explosion du dépôt pétrolier aura une incidence sur le processus du retour à l'ordre constitutionnel. Sur le plan budgétaire, le Gouvernement a décidé d'ajuster les montants qu'il avait alloué pour 2024. Les 1000 milliards Gnf prévus initialement ont été drastiquement baissés suite au drame pétrolier. Désormais le budget est porté à 648 milliards Gnf. Ceci est la conséquence directe de la baisse des recettes de l'Etat due à l'incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Une baisse évaluée à 410 milliards Gnf initialement attendus de la taxe d'entreposage. Le ministre du Budget évoque la possibilité d'un réajustement éventuel avec la loi de finances rectificative. Mais, nuance-t-il, même si on plaçait 100 milliards le montant, le gap serait encore important. (Source : africaguinee.com)