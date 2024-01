Afrique de l'Est: Madagascar frappé par la première forte tempête tropicale de la saison cyclonique

Une tempête tropicale baptisée "Alvaro" - la première de la saison cyclonique - a touché terre, lundi 1er janvier, vers 19h30, heure locale, au niveau du district de Morombe, au Sud-Ouest de la Grande-Île. La tempête venue du Canal du Mozambique a perdu en intensité dans la nuit de lundi à ce mardi 2 janvier mais lundi soir, au moment de frapper la côte sud-ouest du pays, les vents soufflaient jusqu'à 100 km/heure. Les autorités locales ont fait état de plusieurs dégâts.

Une mer déchaînée par des vagues de 10 mètres de haut, des rafales de vent allant jusqu'à 140 kilomètres / heure... Très vite après l'impact, la situation a dégénéré à Morombe.

« Inondations de la ville puis crue de la mer. Les eaux sont rentrées dans l'ensemble des maisons dans la commune urbaine de Morombe. Le vent souffle très fort ! La toiture d'un collège s'est envolée ainsi que la toiture du bureau du directeur [de ce même collège] aussi », signale Sylvain Laha, chef du bureau de gestion des risques et catastrophes pour la région Atsimo-Andrefana.

Les autorités locales ont fait état d'au moins une centaine de sinistrés, issus des bas quartiers de la ville, plongés sous les eaux.Des dégâts prévisibles et anticipés assure le préfet de Tuléar, Lydore Solondraza.

« Pour le cas de Tulear et de Morombe, quand il pleut, c'est très difficile d'évacuer et de drainer l'eau vers la mer. Il faut utiliser des motopompes pour évacuer ces eaux stagnantes. Là maintenant, nous avons quatre motomompes et d'autres vont arriver incessamment sous peu », précise-t-il.

« Alvaro » va poursuivre sa route vers l'est de la Grande Ile, ce mardi 2 janvier, et provoquer des fortes pluies, notamment dans les Hautes Terres Centrales. La tempête continuera de perdre en intensité avant sa sortie en mer, mercredi au plus tard.