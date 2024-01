Congo-Brazzaville: Force publique - Un accent particulier sur la gouvernance administrative, stratégique et logistique doit être mis en 2024

L'action de la force publique en cette année 2024 portera, entre autres, sur la gouvernance administrative, stratégique et logistique, a indiqué le chef d'état-major général (CEMG) des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, lors du réveillon d'armes.

Bien avant de recevoir les orientations du président de la République, en sa qualité de chef suprême des armées, le CEMG des FAC a déroulé les principales articulations de l'action de la force publique pour cette année qui vient de commencer. Il a notamment parlé de « la gouvernance administrative, stratégique et logistique; l'élaboration d'une nouvelle loi de programmation militaire; la consolidation de la phase de sédentarisation dans les nouvelles casernes; l'opérationnalisation de la direction centrale du génie et de ses bataillons ; la consolidation de l'instruction et de l'entraînement des personnels à travers la formation continue ; la définition des minimas opérationnels en vue de leur budgétisation ».

En dehors de la projection de ce que sera l'année 2024, Guy Blanchard Okoï a dressé le bilan de l'année qui vient de s'achever suivant les instructions reçues lors du réveillon d'armes 2022. Concernant le renforcement du processus d'implantation des unités au niveau des nouvelles casernes notamment, il a indiqué que les unités de la 40e brigade de la zone de défense n°9 sont désormais installées: Case Barnier, Mont Mambou et Ndouo. « Cette phase de sédentarisation est appelée à se consolider avec la prise en compte par le gouvernement des travaux d'urgence et de court terme », a-t-il souligné.

A propos de la lutte continue en vue de l'éradication du banditisme, la force publique a contribué aux campagnes de conscientisation des jeunes délinquants avec le Haut-Commissariat en charge du traitement et de la prévention de la délinquance juvénile. L'opérationnalisation des deux centres de rééducation et d'encadrement des jeunes délinquants, dans les départements de la Bouenza et de la Cuvette, devrait contribuer à poursuivre et à renforcer l'action de la force publique dans la lutte contre ce phénomène, pense le chef d'état-major général des FAC.

Par ailleurs, l'instruction et la formation des personnels qui font partie des directives permanentes portent leurs fruits comme en témoigne l'ouverture des formations des stagiaires internationaux à l'Académie militaire Marien-Ngouabi, à l'école de la gendarmerie nationale et à l'école militaire préparatoire. A cela s'ajoute la formation de 200 stagiaires issus de dix-sept pays africains à l'école de génie travaux qui met ainsi en exergue sa vocation d'école régionale.

A l'international

La coopération de défense et de sécurité est une partie intégrante de la diplomatie multisectorielle du Congo, a rappelé le CEMG, en précisant que le pays respecte ses engagements extérieurs. Cette coopération se développe harmonieusement sur les fondements du respect du droit international et de la souveraineté de chaque Etat partenaire. « L'on note une densification de la coopération avec des partenaires africains dans le cadre des offres de formation, de l'échange d'expérience dans une parfaite fraternité d'armes. Nous demeurons solidaires avec les pays frères et amis en poursuivant notre engagement », a déclaré le général Guy Blanchard Okoï.