Congo-Brazzaville: Et l'abus d'alcool par des sportifs...

opinion

Nos jeunes sportifs affichent un comportement quelque peu regrettable avant ou après des duels tant nationaux qu'internationaux. Leur ratio alcoolique est exponentiellement croissant, on parlerait sous d'autres cieux d'un abus caractérisé d'alcool. Et cela se passe dans tous les sous-secteurs sportifs, à savoir le football, le karaté, le judo, le handball, l'athlétisme et autres. Ne cachons rien, cet abus d'alcool est aussi l'un des handicaps qui freine le développement harmonieux de notre sport en général.

Ce billet d'humeur est une interpellation de nos dirigeants sportifs qui, après un quelconque match de nos équipes, regardent impuissamment les jeunes s'abreuver d'alcool de toutes sortes. Le Congo est un grand pays de sports mais, ces années-ci, nos athlètes s'adonnent trop à l'alcool. Cet abus a un impact direct sur leur santé et sur le sport qu'il pratique. Et pourtant, les médecins n'ont jamais cessé de dire, « la pratique régulière du sport immunise l'organisme contre certaines attaques microbiennes, mais attention l'abus d'alcool annihile tous les avantages bio-physiologiques de l'organisme ».

« On boit où ? » Cette question qui est sur les lèvres de nos sportifs après un quelconque match est devenue un virus. Comme pour dire, « pas de sport sans alcool ». C'est très regrettable et dangereux. Certains coordonnateurs et coaches des équipes, pour échapper à cette critique d'abus d'alcool par des sportifs, avancent l'idée selon laquelle « il faut ressouder l'équipe après toute défaite ». Alors si tel est le cas, nous nous posons la question de savoir quel est ce fameux principe qui dit que l'abus d'alcool par les sportifs est susceptible de souder l'équipe ?

C'est plutôt l'inverse qui se produit. D'ailleurs, à peine une semaine, des sociétaires sportifs se sont livrés à une bagarre après avoir consommé trop d'alcool à la fin d'une compétition et certains se sont retrouvés avec des blessures. Alors en quoi l'alcool ressoude-t-il les liens de l'équipe ? L'abus d'alcool par nos sportifs devient le mal le mieux partagé par eux-mêmes. L'abus d'alcool annihile les effets bénéfiques du sport pour l'organisme et le déshydrate. Trop d'alcool diminuerait le souffle du sportif sur le tatami ou sur le terrain et il perdrait de temps en temps ses réflexes tactiques et techniques. Comme on le voit, cela conduit tout droit à la défaite, disons mieux à des mesquines places lors des compétitions tant nationales qu'internationales.

Vous sportifs, gare à l'abus d'alcool après ou avant des compétitions car, cela détruit des effets énergétiques et fait perdre des réflexes sportifs. Affaire à suivre !