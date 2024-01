Congo-Kinshasa: Réélection de Félix Tshisekedi - La majorité des Congolais attendent la sécurité, les routes, l'eau, l'électricité et les emplois

Des Congolais disséminés à travers le pays ont dit, lundi 1er janvier, attendre du chef de l'Etat réélu les réalisations dans plusieurs secteurs de la vie dont la restauration de la paix dans l'Est.

Ils ont ainsi donné leurs avis lors des entretiens accordés à Radio Okapi.

A la province de la Tshopo, la population a invité Félix Tshisekedi à améliorer la situation sociale et à pacifier la partie Est du pays, en proie à l'activisme des hommes armés.

« Nous voulons que l'Est du pays soit pacifié et qu'il s'occupe social parce que la population souffre. Nous attendons de lui aussi la réhabilitation de la route RN 4 et l'emploi », a souligné un Boyomais. Cet appel intervient pendant que la grande partie du Nord-Kivu est sous occupation des rebelles du M23, soutenus par Kigali.

Réhabilitation des routes au Grand-Katanga

A Bukama, dans le Haut-Lomami, la population a encouragé le chef de l'Etat réélu à prioriser les travaux de réhabilitation de la RN 1, reliant la ville de Lubumbashi à l'espace Kasai.

« Nous réhabiliter la route qui nous relie de Lubumbashi au Kasaï. Que le chef de l'Etat puisse s'atteler à l'agriculture en réhabilitant des routes de desserte agricoles », a conseillé, l'activiste de droit de l'homme de ce coin du pays, Augustin Monga.

Alors que le président de la société civile de Lualaba, Chadrac Mukad, a souhaité que l'Etat améliore des conditions de travail des creuseurs artisanaux. Son souci est que ces creuseurs aient des espaces propres à eux qu'on appelle « zone d'exploitation artisanale ».

Au Haut-Katanga, l'acteur de la société civile, Guyain Tshulu a souhaité que Felix Tshisekedi aide la population à avoir facilement accès à l'eau, a l'électricité et aux soins médicaux appropries.

Réfection de la MIBA pour les Est-Kasaïens

Pour ce second mandat du président de la République, la majorité de la population de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) dit attendre en priorité la réfection de la Minière de Bakwanga :

« Pour son deuxième mandat, que le Président Tshisekedi relance la MIBA qui constitue le poumon économique de notre province Nous demandons aussi la réhabilitation de la route Mbuji-Mayi-Kananga-Kalamba Mbuji ».

D'autres habitants du Kasaï-Oriental ont appelé le chef de l'Etat à achever les chantiers entamés dont le Programme de développement local de 145 territoires, et le projet Tshilejelu.

Rétablissement de l'autorité de l'Etat au Nord-Kivu

Dans la province du Nord-Kivu, la population de Rutshuru, Masisi et une partie de Nyirangongo dit attendre le rétablissement de l'autorité de l'Etat dans leurs milieux de vie pour la tenue des législatives nationales et provinciales voire des élections locales.

Pour le président de la société civile du territoire de Rutshuru, Jean-Claude Bambanze, les populations de Rutshuru et Masisi attendent du gouvernement à venir des actions, devant mettre fin à la rébellion du M23 dans leurs territoires.

« Nous, ce qu'on attend, c'est au fait l'organisation des élections dans ces deux territoires (NDLR : Masisi et Rutshuru) ayant été exclus des élections. Au niveau de la province par exemple où Rutshuru et Masisi comptent 15 députés, comment on va mettre en place l'assemblée provinciale sans Rutshuru et Masisi, comment on va mettre en place les institutions provinciales, notamment le gouverneur sans Rutshuru ; donc bref, nous pensons que l'organisation des élections dans Rutshuru est vraiment une urgence pour qu'il y ait une bonne marche des institutions surtout au niveau de la province », a laissé entendre cet activiste de droit de l'homme.

Trois territoires du pays n'ont pas participé aux élections du 20 décembre courant à cause des problèmes sécuritaires.

Il s'agit de: Masisi et Rutshuru (Nord-Kivu) et du Kwamouth (Mai-Ndombe).