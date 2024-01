Tunisie: Rapport national sur l'enfance en 2022 - Un bilan encourageant

Réintégration d'élèves réfractaires en grand nombre, baisse sensible de l'abandon scolaire et revitalisation éducative font partie du dernier bilan réalisé dans le domaine de l'enfance.

En cette fin d'année, le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors a présenté les résultats de son rapport national 2022 sur la situation de l'enfance en Tunisie, basé, d'ailleurs pour la première fois, sur une nouvelle approche d'extrapolation de la situation de l'enfance en Tunisie en introduisant les enfants en milieu rural. C'est ce qu'a relevé la ministre, Amel Belhaj Moussa, lors d'une conférence de presse, tenue récemment à la Cité de la culture à Tunis. Beaucoup d'enseignements en ont découlé dont la plupart sont positifs et prometteurs quant à l'embellie du système scolaire tunisien qui, selon le même rapport, sort à peine d'une période de décadence inédite...

Dès lors, il y a un certain nombre d'indicateurs au vert enregistrés dont une baisse des taux d'abandon scolaire aux niveaux primaire, de base et secondaire, une augmentation du nombre d'enfants bénéficiant d'un accompagnement, protection et d'une revitalisation éducative, culturelle et de jeunesse. Le taux de scolarisation demeure de 99,6% et le taux d'éducation préscolaire est estimé à 50%. La contribution du secteur public aux jardins d'enfants est passée de 6 à 7,5%. Fait remarquable : 1.287.593 manuels et livres scolaires ont été prêtés aux enfants. La ministre a annoncé que le nombre d'enfants scolarisés en 2022 atteindrait plus de 3,7 millions d'enfants, soit l'équivalent d'un tiers de la population tunisienne.

Discrimination positive

L'approche sur les enfants en milieu rural résulte du souci de l'Etat tunisien de faire respecter le principe de l'égalité des chances entre les enfants tunisiens, en comblant les écarts entre les zones rurales et urbaines, en consécration du principe de discrimination positive au profit des zones prioritaires. La ministre a également remercié l'expert en la matière, Abdelwahab Hfaiedh, et l'Observatoire de l'information, de la formation, de la documentation et des études sur la protection des droits de l'enfant pour les efforts qu'ils ont consentis, compte tenu de la rareté des données liées à la variable environnement.

Elle a noté que ce rapport vise à élaborer des politiques liées à l'enfance, évaluer les progrès enregistrés dans les domaines liés aux conditions de l'enfance, améliorer les opportunités d'investissements nationaux dans le domaine. Il s'est arrêté à 4 paris nationaux : la qualité de la vie et la santé globale, réduction du fossé éducatif entre les régions dans le domaine de la petite enfance, développement des soins et culture inclusive généralisée.

Par ailleurs, le présent rapport a recommandé d'inclure l'indicateur central, qu'il soit rural, semi-rural ou urbain, dans les futurs rapports et études sur les conditions de l'enfance, et l'intégrer dans toutes les politiques et statistiques des structures gouvernementales, avec l'objectif de développer les programmes nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des enfants en milieu urbain et rural.

Selon la ministre, ce rapport national 2022 vient, également, confirmer la préservation des traditions d'allaitement maternel en Tunisie, où ce pourcentage augmente en milieu rural pour atteindre 16,3% contre 12,1% en milieu urbain, avec un niveau élevé de couverture vaccinale oscillant entre 95 % et 100 % selon le type de vaccination des enfants 12- 23 mois et 24-35 mois. Le nombre d'enfants ciblés par les services de santé scolaire en 2022 a atteint environ 2,8 millions d'enfants, avec un taux de vaccination frôlant 99%. Les enfants des zones rurales sont moins exposés aux risques de maladies chroniques et d'obésité, ainsi qu'aux risques d'addiction électronique et sont plus exposés aux cas de fragilité psychologique.

Promotion des jardins d'enfants

Le ministère s'engage à généraliser l'éducation préscolaire et accroître le nombre des jardins d'enfants du secteur public, estimé à 7,5% en 2023. Ainsi, le nombre de jardins d'enfants est passé de 461 unités au cours de l'année 2021 à 483 unités au cours de l'année scolaire 2022-2023. Ce nombre a augmenté en 2022 à plus de 5 850 unités fréquentées par plus de 237.000 enfants, ce qui signifie un taux de couverture inférieur à 50%. En 2021, 10.000 enfants ont bénéficié du programme «Nos jardins d'enfants» et 20.000 enfants en 2022.

Le programme compte actuellement 1.639 jardins d'enfants, dont 25 % privés accueillant environ 6.000 enfants. Les clubs d'enfance de tous types ont atteint 430, parmi eux 29 mobiles et 186 privés. 573.304 filles et garçons bénéficient de diverses activités pédagogiques, éducatives et récréatives. Il existe, également, 102 véhicules destinés au transport des enfants. Au total, plus de 6 mille enfants bénéficient de leurs services. Par ailleurs, 2931 crèches scolaires abritent plus de 112 mille enfants, encadrés par 9 160 membres du personnel éducatifs.

En 2022, le ministère de la Culture a assuré l'activité de 439 bibliothèques publiques d'une capacité de 16.898 places, avec 3 384 978 livres et périodiques, dont plus d'un million de livres à prêter au profit des enfants. Le nombre d'enfants bénéficiant de formations dans les 25 centres régionaux des médias destinés à l'enfance est passé de 9.700 enfants au cours de l'année scolaire 2021-2022 à 13.500 enfants durant la saison 2022-2023. Ces institutions accueillent également des enfants handicapés. Outre les cas sociaux, ces deux catégories d'enfants bénéficient d'une participation gratuite. Quant aux zones rurales, elles ont bénéficié de 184 clubs mobiles et de 46 maisons de jeunes mobiles, leur garantissant le droit au divertissement et à l'animation.