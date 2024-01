Tunisie: Rien ne sera plus comme avant

opinion

L'année 2023 est déjà derrière nous. Elle a connu son lot d'incertitudes, d'événements et de rebondissements et les remous qui s'ensuivirent presque dans tous les secteurs d'activité. Une année qui a été difficile sur tous les plans, mais qui a apporté, ces derniers mois, une nouvelle lueur d'espoir pour les Tunisiens qui ont encaissé pendant toute une décennie souffrance et désespérance. Certes, les attentes des citoyens sont beaucoup plus grandes que le rythme des changements qui s'opèrent dans le pays, et, pour être franc, l'année 2024 sera encore une année de patience et d'endurance tellement le legs est lourd et la mainmise des lobbies politiques et financiers est inextricable.

Cela dit, nous sommes sûrs que rien ne sera plus comme avant et que nous sommes sur la voie d'une nouvelle justice et équité où la redevabilité mettra fin à l'impunité de ceux qui ont saigné à blanc le trésor public, spolié les biens du pays et amassé des fortunes non pas à la sueur de leur front mais à travers la fraude, les conflits d'intérêts et la contrebande.

Des têtes, autrefois intouchables, commencent à tomber. Sur le plan socioéconomique, l'on continuera certes à souffrir, mais on finira par récolter les fruits des nouvelles mesures envisagées pour rétablir la justice sociale et réduire les disparités régionales.

Sur le plan politique, le rythme sera plus poussé puisqu'un agenda a d'ores et déjà été établi pour remettre la démocratie sur la bonne voie afin qu'elle soit conforme aux aspirations du peuple, seul détenteur de la souveraineté et son rempart contre toutes les dérives connues par le passé. On devra, certes, prêter l'oreille à ceux qui sont contre, tant qu'ils le font dans le cadre de la liberté et du respect des lois.

Car il n'y a pas deux peuples en Tunisie qu'on essaye de dresser l'un contre l'autre. Notre combat est le même tant on aspire à des lendemains meilleurs. Nous devons placer l'intérêt du pays au-dessus des calculs politiques et partisans et barrer la route à ceux qui, pour parvenir à leurs desseins aux dépens du peuple, préparent un autre agenda géostratégique où notre pays ne sera qu'un simple instrument.

Dans son discours de voeux de fin d'année à l'adresse de l'ensemble de la population en Tunisie et à l'étranger, le Président de la République, conscient de la situation qui prévaut, est déterminé à conjurer ces peurs qui paralysent le pays, à rallumer tous les moteurs de croissance sur une base d'inclusion et de travail et à ouvrir de nouveau les lucarnes de l'espoir pour assurer un avenir meilleur à la Tunisie et à son peuple.