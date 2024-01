Tunisie: CA / Succession de Said Saibi - Vieira, la piste la plus sérieuse

Le Brésilo-Portugais, qui a entrainé l'ESS il y a trois ans, tient la corde. Les pistes tunisiennes Kouki, Dridi et Jarda ont perdu du terrain.a

On hésite encore à trouver un successeur à Said Saibi. En effet, cette opération n'est pas si simple, non faute de candidats, mais vu l'impact de la décision et les répercussions sur l'avenir de l'équipe. Youssef El Elmi, président du club, reste le premier décideur dans cette affaire, mais autour de lui au sein du bureau directeur, les avis sont départagés. Il y a un courant qui défend l'idée d'un entraîneur tunisien qui connaît le CA et les joueurs actuels, question de gagner en temps et en efficacité ; et il y a un autre courant qui aimerait voir un entraîneur étranger à la barre.

Pour le premier courant, les noms de Nabil Kouki (qui a été très proche de l'emporter jusqu'à hier), Lassaâd Dridi (qui plaît comme entraîneur à El Almi), Lassaâd Jarda et même Mondher Kebaier sont les plus qualifiés. jusqu'à hier, on n'a pas encore tranché sur cette épineuse question, en attendant la fin de la première phase demain et l'annonce du nom du nouveau coach. Mais les échos qui filtrent autour de Youssef El Almi plaident pour la piste d'un entraîneur étranger qui ait une expérience du football africain et qui puisse intégrer vite la réalité du CA.

Le nom qui a le plus circulé hier et vers qui tendent toutes les indiscrétions est celui du Brésilo-Portugais Jorvan Vieira, entraîneur chevronné qui a exercé en Afrique et dans le monde arabe, et qui a entraîné l'ESS en 2020. A moins d'un revirement de dernière minute ou d'une grosse manoeuvre de camouflage, c'est bien lui qui va être annoncé aujourd'hui ou demain. On aurait alors préféré s'éloigner des noms tunisiens pour éviter une pression du public qui a accablé Said Saibi et ses prédécesseurs. De plus, les noms des Tunisiens proposés ne bénéficient pas de l'unanimité au sein du bureau directeur.

D'autres facteurs

Mais on demeure persuadé que la question est beaucoup plus complexe que la désignation d'un nouvel entraîneur. Aura-t-il des joueurs de bonne qualité et l'ambiance saine dans les vestiaires pour pouvoir se relancer ? Parce que dans cet effectif clubiste, les niveaux sont différents, ce qui risque de créer une hétérogénéité visible. De plus, le nouvel entraîneur doit avoir une forte personnalité pour remettre de l'ordre et pour que les joueurs aient les pieds sur terre et arrêtent de se comporter avec suffisance et prétention même. Vieira, s'il est enfin coopté, saura-t-il fonder un projet de jeu et une continuité dans l'effort ? On devra attendre les prochaines heures qui vont apporter aussi des nouvelles sur l'effectif qui va être assaini avec des cessions sur ce mercato hivernal.