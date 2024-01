Tunisie: Défis économiques frontaliers - Comment surmonter la fin des subventions libyennes sur le carburant ?

La récente décision des autorités libyennes de mettre fin aux subventions sur les carburants marque un tournant économique, non seulement pour la Libye, mais également pour son voisin immédiat, la Tunisie. Au-delà des considérations économiques globales, il est impératif d'explorer les implications uniques de cette mesure sur la Tunisie, tout en envisageant les opportunités potentielles et les défis qui découlent de ce changement de cap.

La Tunisie, dont la dépendance envers les carburants libyens atteint environ 17%, se retrouve à réfléchir à de nouvelles stratégies économiques. Les contrebandiers, dont les activités prospèrent dans les régions frontalières du sud, ont longtemps tiré avantage des disparités de prix entre la Libye et la Tunisie. Cette contrebande a été une planche de salut pour les habitants de ces régions, confrontés à des taux de pauvreté de 17,8% et un taux de chômage de 24,8%.

Un défi économique complexe

En effet, l'annonce récente du Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbaiba, concernant la fin des subventions, repose sur une réalité financière alarmante. Les pertes annuelles de la Libye, évaluées à 750 millions de dollars en raison du trafic de carburant, et les subventions atteignant plus de 12 milliards de dollars en 2022, représentent une charge financière insoutenable, selon les données officielles.

Face à cette situation, le gouvernement libyen a instauré un comité pour élaborer des mécanismes de gestion post-subvention, visant à éradiquer la contrebande tout en assurant une distribution équitable. Cependant, du côté tunisien, cela pose un défi économique complexe. La fin de la contrebande implique non seulement une perte fiscale, mais également une augmentation anticipée des coûts d'importation énergétique.

Suite à cette décision, les régions frontalières du sud de la Tunisie, déjà vulnérables sur le plan économique, risquent de connaître des bouleversements sociaux majeurs. Ces régions, avec leurs taux de pauvreté et de chômage élevés, sont fortement tributaires de la contrebande pour préserver une stabilité sociale fragile. La transition vers des sources légales de carburant pourrait donc intensifier ces défis, nécessitant une intervention urgente pour atténuer les conséquences sur ces communautés.

A cet égard, la décision libyenne de mettre fin aux subventions sur le carburant devrait créer de nouvelles dynamiques économiques pour la Tunisie. Cette transition, bien qu'ardue, ouvre par ailleurs la voie à des opportunités de réinvention économique. Les autorités tunisiennes doivent être proactives pour élaborer des solutions innovantes, tout en préservant la stabilité sociale dans les régions frontalières, afin de naviguer avec succès à travers cette période de changement.

Dans ce contexte, il devient essentiel d'analyser de près les répercussions spécifiques de cette mesure sur la Tunisie étant donné que cette exploration va au-delà des enjeux économiques généraux, cherchant à comprendre les opportunités émergentes et les défis pressentis liés à ce changement de cap. Comment la Tunisie peut-elle donc se préparer de manière proactive à cette nouvelle donne et explorer des pistes d'adaptation et d'innovation ?

Préparation à l'adaptation socio-économique

Pour anticiper les impacts économiques, la Tunisie doit d'abord évaluer la nature unique de sa dépendance envers les carburants libyens, représentant environ 17% de sa consommation nationale. Cela nécessite une analyse approfondie des dynamiques du marché local et des secteurs liés à l'énergie. Les autorités tunisiennes pourraient envisager des partenariats renforcés avec d'autres fournisseurs ou la diversification des sources d'approvisionnement pour atténuer l'impact potentiel de la fin des subventions libyennes.

Mais à ce niveau-là, il est important de souligner que la fin des subventions en Libye pourrait ouvrir des opportunités pour la Tunisie dans le secteur de l'énergie. En développant des partenariats stratégiques avec des acteurs régionaux ou en investissant dans des sources d'énergie alternatives, la Tunisie pourrait non seulement compenser la perte anticipée de carburants libyens subventionnés, mais aussi renforcer sa résilience énergétique. Les incitations à l'innovation dans les énergies renouvelables pourraient être un levier essentiel à explorer.

La Tunisie doit également se préparer à des ajustements socioéconomiques. Les régions frontalières du sud, fortement dépendantes de la contrebande de carburant, nécessitent une attention particulière. Les autorités pourraient dans ce sens envisager des programmes de transition économique, y compris la création d'emplois dans des secteurs alternatifs et le renforcement des capacités locales pour minimiser les chocs sociaux.

Par ailleurs, un dialogue ouvert avec la Libye sur les implications transfrontalières de cette décision est crucial.

La Tunisie pourrait chercher des mécanismes de coopération pour gérer la transition, peut-être en explorant des accords bilatéraux visant à atténuer les perturbations économiques et sociales.

Pour conclure, préparer la Tunisie à la fin des subventions sur les carburants en Libye nécessite une approche holistique et proactive. En anticipant les défis, en explorant de nouvelles opportunités et en coordonnant des solutions avec la Libye, la Tunisie peut transformer cette transition en une occasion d'innovation et de renforcement de sa résilience économique. La réflexion stratégique et la collaboration avec la partie libyenne seront des éléments clés dans cette période de transformation économique régionale.

Il est aussi à noter que malgré nos efforts pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur cette question cruciale, nos tentatives de contact avec le ministère du Commerce et du Développement des Exportations n'ont malheureusement pas abouti à l'obtention d'éléments clés et précis sur le sujet. Les détails spécifiques sur les actions envisagées par le gouvernement tunisien pour faire face à la fin des subventions libyennes sur le carburant restent, pour le moment, hors de notre portée.

Cette absence d'informations directes souligne peut-être la complexité de la situation et sa délicatesse.