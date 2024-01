Tunisie: Handball / Le sept tunisien part en France - Les dés sont jetés

A l'issue du stage de Monastir et des deux rencontres disputées entre les équipes A et B, et au moment de se déplacer en France pour la suite de la préparation à la CAN, l'effectif ci-après a été retenu par Patrick Cazal.

Gardiens de but : Assil Nemli, Mehdi Harbaoui, Belgaied Yassine

Ailier droit : Zrig Issam

Ailiers gauches : Toumi Ghassen, Remiki Oussama

Arrières gauches : Sanai Mosbah, Maâref Youssef, Ayedi Aziz, Fkih Rami,

Arrières droits : Hosni Oussama, Ben Salem Yassine, Ben Abdallah Anouar

Organisation : Ben Saleh Abdelhak, Abdelli Bilal, Zeriat Rayan

Joueurs de zone : Chouiref Marouane, Jebali Islam

Il est bien entendu que l'on a décidé de garder Darmoul Mohamed Amine qui est en phase de rééducation dans le groupe, en vue de le voir renforcer l'équipe au second tour de la CAN.

Le Sept national jouera donc en amical contre l'équipe de France ce jeudi à Nantes et le Bahreïn samedi.

De retour à Tunis, l'équipe entrera en affûtage du 10 au 14 Janvier avec deux rencontres prévues contre la Guinée le 11 janvier et l'Algérie le 13 janvier pour la clôture de la préparation. L'équipe prendra son envol pour Le Caire le 15 janvier pour disputer la première rencontre de la CAN le 17 face au Kenya.

On rentrera dés lors dans le vif du sujet.

Le test face à la France en dira beaucoup

L'équipe de Tunisie a, bien entendu, tenu compte d'un certain nombre de facteurs dans cette préparation. Tout d'abord le choix des adversaires en amical. La France, c'est un bastion du handball mondial. C'est à partir de la prestation à livrer face à ce prétendant au titre mondial que l'on jaugera le comportement global du Sept national.

Les Tunisiens nous ont habitués à rivaliser avec beaucoup de bonheur avec les grandes sélections, pour laisser filer des rencontres largement à leur portée. C'est donc une occasion de faire le point au niveau du self control de l'ensemble. Le Bahreïn, ne l'oublions pas, a été une surprise pour les nôtres et c'est une occasion de se rendre compte que l'équipe «se maîtrise» et sait où elle va, ce qu'elle veut et comment elle réagit face à un adversaire qui a réussi à la faire douter.

L'Algérie est une vieille connaissance, un adversaire qui n'est certes pas l'équipe qui a, à une certaine époque, dominé le Maghreb, mais qui demeure crédible. Elle possède des assises plus que sérieuses dans un sport qu'elle maîtrise parfaitement, avec une formation rajeunie mais qui progresse.

Le choix de ces équipes soumettra le Sept tunisien à des situations différentes avec des conceptions de jeu variées qui lui permettront de parfaire son système défensif. C'est là, à notre sens, que réside la clef de la réussite de cette CAN.