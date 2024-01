Madagascar: Gouvernement - Andry Rajoelina choisira entre trois noms de Premier-ministrables

Le Chef de l'Etat préfère s'en tenir aux dispositions de l'article 54 de la Constitution.

Hors de question pour Andry Rajoelina de céder aux pressions et manipulations en ce qui concerne la formation du gouvernement. « Les nominations ne dépendent pas des communications faites au profit d'un prétendant ou d'une collecte de signatures pour soutenir un candidat », a déclaré le président lors de son discours de voeux à la Nation diffusé sur les médias nationaux dans la nuit du 31 décembre.

Une allusion aux politiciens et/ou associations des natifs de telle ou telle région qui tentent de mettre la pression pour réclamer un « seza ». Le Chef de l'Etat préfère s'en tenir aux compétences et expériences des prétendants. En ce moment, le locataire d'Iavoloha attend la proposition de trois noms de Premier-ministrables émanant du groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'IRD.

Il va donc choisir entre ces 3 noms. Et ce, conformément à ce que prévoit l'article 54 de la Constitution. C'est le Premier ministre qui fera par la suite une proposition des membres du gouvernement. Pour l'heure, Andry Rajoelina ne fixe pas de délai pour la formation du futur gouvernement. Il a toutefois laissé entendre que le choix se fera à partir de « critères stricts ». Parmi ces critères figurent entre autres les expériences, la droiture et l'efficacité. Les futurs ministres seront ainsi des personnes de bonne volonté soucieuses des intérêts supérieurs de la population. A l'entendre, il n'y aura donc pas de place pour ceux qui envisagent de chercher des intérêts personnels au sein du gouvernement.

Grands chantiers

2024 marquera la réalisation des grands chantiers pour le changement. Le président Andry Rajoelina a fait le tour d'horizon des projets d'envergure qui vont être mis en oeuvre pour son second mandat. A commencer pas le projet « Ankohonana Miarina » qui consiste à l'installation d'un site d'accueil des familles nécessiteuses souhaitant se convertir dans l'agriculture et l'élevage à Tsimahabeomby Imerintsiatosika.

Selon le Chef de l'Etat, le lancement de ce projet aura lieu dans les 3 premiers mois de cette année 2024. La sélection des familles bénéficiaires débutera sous peu, a-t-il laissé entendre. Ces derniers se verront attribuer, outre une maison d'habitation aux normes, un champ de culture et des formations à l'agriculture et à l'élevage. Un terrain de 380Ha sera ainsi aménagé pour accueillir le projet. Le Chef de l'Etat réélu a aussi évoqué l'inauguration cette année du projet téléphérique et le train urbain qui reliera pour fluidifier la circulation à Antananarivo, mais aussi la réalisation de la première autoroute de Madagascar reliant Antananarivo - Toamasina.

3 piliers

L'objectif principal du second quinquennat du TGV sera axé sur l'amélioration du social et des conditions de vie de la population, particulièrement celles des plus démunis, par la création d'emplois et le renforcement des interventions sociales. Aussi, Andry Rajoelina a-t-il de nouveau rappelé les trois piliers du développement qu'il entend mettre en oeuvre dans les 5 prochaines années. A savoir le capital humain, l'industrialisation et la bonne gouvernance. Pour améliorer le domaine de la santé, l'Etat va tout mettre en oeuvre en vue de rendre opérationnels les 30 hôpitaux manarapenitra et 123 CSBII nouvellement construits à travers le pays. Andry Rajoelina a aussi insisté sur la gratuité du planning familial au niveau des hôpitaux publics.

46 parcs solaires

L'économie ne sera pas en reste. Plusieurs réformes vont être opérées dans ce domaine. Le président Andry Rajoelina a annoncé la création de la Raffinerie aurifère de Madagascar. Une usine destinée à la transformation de l'or en lingots avant l'exportation. Madagascar disposera ainsi sa première raffinerie d'or. Le même projet est aussi en cours d'étude en ce qui concerne la filière vanille.

Dimanche soir, le locataire d'Iavoloha a fait une annonce relative à la mise en place d'une usine d'extraction de vanille pour maintenir le prix et résoudre définitivement les problèmes rencontrés actuellement par cette filière. L'autosuffisance alimentaire figure parmi les objectifs du « Tanora malaGasy Vonona ». Une usine de fabrication d'engrais sera ainsi créée pour soutenir les agriculteurs.

Le problème du délestage reste un défi pour le régime Rajoelina. Les coupures d'électricité sont encore fréquentes à Antananarivo. Comme solution, le président entend vulgariser les énergies renouvelables avec l'installation cette année même de 46 parcs solaires à travers Madagascar.

Identifiant unique

Mis à part le « karinem-pokontany » biométrique dont la distribution va se poursuivre dans tout Madagascar, un projet d'attribution d'un identifiant unique pour chaque citoyen sera lancé cette année. Et ce, afin de mieux coordonner les actions sociales au profit des ménages. Comme la distribution des kits solaires « Hazavana ho anao » qui reprendra en ce début d'année. Par ailleurs, la bonne gouvernance et l'assainissement au niveau de l'Administration publique seront aussi mis à l'avant.

En effet, le président Andry Rajoelina prévoit une véritable réforme au niveau de la Justice. Il serait question d'apporter des amendements au niveau du Code pénal, notamment par rapport aux affaires de viol sur mineures. Des sanctions sévères seront prises contre les auteurs, a averti le Chef de l'Etat qui évoque notamment une peine d'emprisonnement à perpétuité, la déportation et surtout une intervention médicale qui consiste à une castration chimique.

Discours rassembleur

Pour son discours de voeux de début de second mandat, Andry Rajoelina s'est positionné en Raiamandreny et a opté pour un discours rassembleur. Il a profité de cette intervention pour remercier ses partisans et ceux qui ont voté pour lui lors de la dernière Présidentielle.

Il s'est adressé aussi à ceux qui n'ont pas voté en sa faveur. « Ceux qui ont voté pour d'autres candidats et ceux qui hésitent encore, je vous promets d'être le président de tous les Malagasy », a-t-il déclaré. Le Chef de l'Etat de soutenir : « Il est de mon devoir de rassembler tous les citoyens, les patriotes et toutes les personnes de bonne volonté pour les intérêts supérieurs de la Nation ».