Madagascar: Éclairages publics - Poursuite du projet « Hazavana ho an'ny rehetra »

La mise en oeuvre du projet « Hazavana ho an'ny rehetra » continue de façon intensive dans différentes villes de Madagascar. Dernièrement, c'est dans le district de Toliara II que l'installation de lampadaires a été entreprise par les représentants du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) en collaboration avec la Jirama. L'objectif affiché : apporter une nouvelle luminosité aux rues, non seulement pour embellir la ville, mais aussi pour combattre l'insécurité, une priorité exacerbée en cette période de festivités de fin d'année et de nouvel an. Ces lampadaires, déployés dans plusieurs villes, constituent une solution à fort impact pour les quartiers concernés. À titre d'exemple, la commune d'Alasora, dans le district d'Avaradrano à Antananarivo, a récemment bénéficié de l'installation de lampadaires Cobras pour éclairer les voies publiques.

Développement

Selon les déclarations conjointes du MEH et de la Jirama, ce projet d'éclairage public continuera encore de s'étendre tout au long de cette nouvelle année. Cette initiative n'est pas simplement une question d'esthétique urbaine, mais s'inscrit dans une logique plus large visant à améliorer la qualité de vie des citoyens. Les représentants du MEH soulignent l'importance de ces lampadaires dans la lutte contre l'insécurité, offrant des rues mieux éclairées et donc moins propices à certaines activités délictueuses.

Ce projet suscite un intérêt croissant et bénéficie d'une réception positive de la part des habitants des régions concernées. Nombreux sont ceux qui voient en ces installations lumineuses une amélioration significative de leur cadre de vie au quotidien. L'avenir du projet « Hazavana ho an'ny rehetra » semble prometteur, et son expansion à travers les différentes villes de Madagascar laisse entrevoir un changement tangible dans le paysage nocturne et, plus important encore, dans la sécurité et le bien-être des résidents.