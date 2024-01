Madagascar: Année bissextile - Les personnes nées un 29 février vont pouvoir célébrer leur anniversaire

Une date attendue avec impatience pour les personnes nées le 29 février. Elles ne sont autres que celles qui sont venues au monde le dernier jour de février d'une année bissextile. Ce jour tombe un jeudi cette année qui comptera donc 366 jours, soit un jour de plus qu'une année classique. Les personnes nées un 29 février accordent généralement une place très importante à leur fête d'anniversaire lors des années bissextiles car elles peuvent réellement souffler leurs bougies le jour J.

Mais comment fêtent-elles leur anniversaire pour les années non-bissextiles ? Certains se revendiquent comme nés au mois de février et soufflent donc leurs bougies le dernier jour du mois. A l'inverse, d'autres sont plus superstitieux et ne préfèrent pas fêter leur anniversaire en avance. Ils attendent donc le 1er mars. Une troisième possibilité, beaucoup plus festive existe aussi : célébrer son anniversaire les deux jours c'est-à-dire le 28 février et le 1er mars. A noter que le prochain 29 février sera en 2024.

Pourquoi le 29 février n'existe que tous les 4 ans ? La Terre met 365.2422 jours à faire une révolution complète autour du soleil , et une année calendaire standard comporte 365 jours. En ajoutant une journée tous les 4 ans, le 29 février, on obtient une année moyenne de 365.25 jours. Voilà pourquoi ce jour n'est compté que tous les 4 ans. Etre né(e) ce jour-là signifie donc ne pas avoir de « vraie » date d'anniversaire trois années sur quatre. Pour beaucoup de « 29iens » et « 29iennes », comme certains s'appellent entre eux, cette particularité ne présente pas toujours des avantages surtout sur le plan administratif où les ordinateurs ne prévoient pas la case « 29 février » dans les dates de naissance possibles à saisir.