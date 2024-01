Madagascar: Judo / Rétrospective - 2023, une saison fructueuse

La Fédération malgache de judo a connu une saison exceptionnelle en 2023, marquée par des succès sans précédent. Cette année a été riche en rebondissements avec des tournois nationaux et internationaux qui ont abouti à l'acquisition de nombreuses médailles.

En chiffres, 19 compétitions ont été disputées, comprenant quatre camps nationaux et internationaux. Les rendez-vous internationaux ont permis aux athlètes malgaches de remporter 16 médailles d'or, 9 d'argent et 16 de bronze. Un moment marquant a été la préqualification de Laura Rasoanaivo, numéro Un mondial dans sa catégorie, pour les Jeux Olympiques de Paris.

« Ce fut tout simplement une grande année... Et surtout une année de performance extraordinaire... Beaucoup de premières fois dans l'histoire du Judo malgache. Et nous en sommes très fiers. Nous adressons nos vifs remerciements à tous les acteurs qui ont rendu ce résultat possible. À tous les parents, pour leur soutien et les investissements effectués pour nos athlètes. Un clin d'oeil et un grand bravo à la Diaspora Malagasy Judo, et bien évidemment, à tous les athlètes membres de l'équipe nationale. Merci de nous avoir fait rêver », a fait savoir le président de cette instance nationale,