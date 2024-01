Cote d'Ivoire: Nuit de la Saint-Sylvestre - Koumassi, Marcory, Treichville et Port-Bouët sous une pluie de pétards

Le passage de 2023 à 2024 a été accueilli dans la gaité et l'allégresse par les populations de Koumassi, Marcory, Treichville et Port-Bouët. L'avènement de la nouvelle année a été salué, sous le coup de minuit, par des cris de joie et des chants, dans un concert assourdissant de pétards, de feux d'artifices et de klaxons.

Points chauds

Un des points chauds de cette clameur populaire dans les communes du sud d'Abidjan, le grand carrefour de Koumassi. Cet espace aménagé et embelli par les autorités municipales a été pris d'assaut par des centaines d'habitants. Estelle Rosemonde Yao, venue du secteur d'Adjahui Coubé en compagnie de plusieurs membres de sa famille, dit avoir fait le déplacement pour vivre l'ambiance créée sur place par les dirigeants de Koumassi. « On nous a dit que le maire a installé des jeux de lumières et une fontaine. On nous a aussi dit qu'il organise une soirée pour le nouvel an ici. C'est pourquoi, mes soeurs et moi sommes venues voir », fait savoir la jeune dame, visiblement conquise par le spectacle. Comme Rosemonde, Daniel Kouakou, s'est félicité de l'ambiance festive du grand carrefour. « C'est féérique, c'est beau à voir. Je n'ai pas d'autres mots », a-t-il déclaré.

Il y avait également de l'animation à l'espace Inch'Allah et au foyer des jeunes, toujours dans la commune de Koumassi. De nombreux fêtards s'y sont donné rendez-vous pour célébrer la Saint-Sylvestre, les uns autour d'un pot, les autres au rythme des danses urbaines en vogue.

%

Sorties nombreuses

Autre lieu, même ambiance. À Port-Bouët, les populations sont, elles aussi, sorties nombreuses, peu après minuit, pour le réveillon du nouvel an. Il y avait du beau monde dans les maquis et bars installés le long de l'artère reliant le marché central de la commune à la cité universitaire en passant par le marché de nuit et le phare. Pour Eugénie Gbonké, tenancière du maquis le "QG", il n'y a pas meilleure manière d'entrer dans la nouvelle année que d'être avec des proches. « J'ai invité des parents et des amis à venir faire la fête. On va s'amuser toute la nuit pour dire Akwaba à 2024 », a-t-elle indiqué. Avant de se réjouir de l'affluence dans les rues. « Contrairement au réveillon de Noël, y a plus de monde dans les espaces de joie. Ça veut dire que les Ivoiriens sont heureux d'entrer dans la nouvelle année » a-t-elle noté.

Entre deux pas de danse

Entre deux pas de danse, canette de bière en main, Cynthia Yago n'a pas manqué, à son tour, d'exprimer toute sa reconnaissance à Dieu pour lui avoir permis d'entrer dans la nouvelle année en bonne santé. « Je suis très heureuse. Nous sommes en joie ici (...). Je souhaite que cette joie de vivre anime les Ivoiriens tout au long de 2023, et que la paix règne en Côte d'Ivoire », a recommandé la jeune dame.

A l'instar de Koumassi et de Port-Bouët, les communes de Marcory et de Treichville ont, elles aussi, vécu le réveillon de la Saint-Sylvestre dans la ferveur. En Zone 3 et 4 et sur les boulevards Giscard d'Estaing, de Marseille et du Cameroun, les surfaces commerciales, les maquis, les bistrots et les dancings ont fait, pour la plupart, le plein de clients.