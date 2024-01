Cote d'Ivoire: Fin d'année dans le Cavally - Les acquis de la politique du président Ouattara présentés

Les acquis de la politique du Président Alassane Ouattara ont été présentés par Anne Ouloto à l'occasion de rencontres de fin d'année 2023 avec des populations de la région du Cavally.

Comme elle le fait depuis quelques années, la ministre d'État, ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavally, a entrepris une tournée de célébration de fin d'année et du nouvel an, aux côtés des populations du terroir régional.

Entamée le jeudi 28 décembre 2023 à Guiglo, la tournée prend fin le

mardi 2 janvier 2024.

Au-delà de l'aspect festif de ces moments de gaité , empreints de communion et de partage, il s'agit pour la présidente du Conseil régional de présenter à ses hôtes, les acquis de la politique de développement du Président Alassane Ouattara dans le Cavally d'une part; et d'autre part, de recueillir leurs avis et doléances tout en partageant les perspectives de la nouvelle année qui s'ouvre.

"Grâce au leadership du Président Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte bien tant au niveau national qu'à l'international. Le gouvernement adopte des stratégies qui permettent au pays de résister aux grandes turbulences mondiales", a fait savoir la ministre d'État.

%

S'agissant du bilan politique, Anne Désirée Ouloto a noté une ascension du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), dans la région du Cavally. Elle a relevé que cela a été possible grâce à la mobilisation des jeunes et des femmes, ainsi qu'à la discipline dont ont fait preuve les cadres.

«Les militants du RHDP ont été formidables. La cohésion était de mise. Nous n'avons eu aucun candidat indépendant dans la région du Cavally. Ils ont tous fait bloc derrière les candidats du RHDP à l'élection municipale et régionale. Nous avons gagné cette élection. Nous avons eu deux mairies sur quatre. Les deux autres que nous avons perdues, ont été remportées par de très courtes avances par nos adversaires. Ce qui veut dire que le RHDP a toujours son mot à dire, tant au niveau de Toulépleu qu'à Bloléquin. De façon générale, nous sommes satisfaits de ce que la région vit au rythme de la dynamique du RHDP. Le rythme de la vie au niveau régional est imprimé par le RHDP. Et nous en sommes heureux, nous en sommes fiers », s'est réjouie la présidente du conseil régional. Elle a félicité les jeunes et les femmes pour leur mobilisation.

À Guiglo, la ministre Anne Ouloto a salué l'ensemble des chefs traditionnels dont le concours a permis de garantir un climat de paix et de stabilité dans la région.

"Je vous dis merci parce que le Cavally est en paix. La cohésion est visible, parce que vous vous êtes engagés au niveau régional, dans chaque département, dans les villages et campements. Face aux menaces de crises communautaires, vous vous êtes toujours mobilisés. Aucune oeuvre humaine n'est parfaite ; mais ce qui compte c'est notre capacité à régler les problèmes. Vous jouez votre rôle. Je vous dis merci parce qu'il fait bon vivre dans le Cavally. J'en veux pour preuves, les nombreuses visites des membres du gouvernement, des ambassadeurs et autres dans notre région. On n'a pas encore entendu que les populations se sont entredéchirées, ou qu'un cadre a été interdit d'entrer dans un village. Bien au contraire, tous les villages sont accueillants. Dans le cadre de votre mission de chef de village, vous êtes des auxiliaires de l'administration. La collaboration se passe bien à Guiglo, à Bloléquin et Tai. Votre fille, membre du gouvernement ne peut qu'être fière», a-t-elle souligné.

Ce fut une aubaine pour les chefs traditionnels et les populations de formuler leurs doléances. Celles-ci portent sur la réalisation d'infrastructures de base dans les localités dépourvues; le reprofilage des routes, la réinsertion et l'autonomisation de la femme et bien d'autres. Les populations ont exprimé leur gratitude au Président Alassane Ouattara pour les grands projets en faveur de la région. On note entre autres, le redémarrage des travaux de bitumage de l'axe Blolequin-Toulepleu-frontière ivoiro-libérienne ; la construction du nouveau pont sur le fleuve Nzo, le château d'eau de Zagné et surtout le démarrage prochain des travaux de bitumage de l'axe Guiglo-Taï annoncé par le Président Alassane Ouattara.

Au titre des perspectives, Anne Ouloto a annoncé de bonnes nouvelles pour les populations. Elle a décrété 2024, année du travail, du mérite et de promotion de l'excellence dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de la sécurité, de l'éducation. Il sera également mis

à disposition des financements pour les jeunes et les femmes opérant dans le secteur informel. Elle a en outre promis que le Conseil Régional va investir dans le domaine agricole, en vue de faire du Cavally, le grenier du vivrier en Côte d'Ivoire.

Notons que ces différentes rencontres-bilan ont été une occasion pour la ministre Anne Ouloto de poser des actes caritatifs. Lesquels se sont traduits par des dons en vivres et non-vivres et d'enveloppes . Sans oublier la distribution de 11000 jouets aux tout-petits à travers une caravane baptisée " la caravane du Père noël". Au total, 300 cartons de poulets et 100 sacs de riz de 25 kilogrammes ont été distribués aux ménages économiquement faibles.