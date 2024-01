Ile Maurice: 150 contraventions et 12 alcootests positifs

Le passage à la nouvelle année est traditionnellement une période de célébrations et de festivités. Malheureusement, il est également marqué par un nombre significatif de contraventions et d'infractions routières lors de la Saint-Sylvestre. Chaque année, les autorités signalent une augmentation notable du nombre de contraventions émises pendant la nuit du 31 décembre. Les raisons de cette hausse sont multiples et souvent liées aux célébrations associées au réveillon.

Nous avons fait un constat avec l'assistant surintendant (ASP) Mathar de la Traffic Branch qui nous explique que le nombre de contraventions a été de 150, avec différentes infractions, et 12 alcooltests positifs de 3 heures du matin à 11 h 05 ce matin. «L'une des principales infractions constatée est l'abus d'alcool au volant. Les festivités de la Saint-Sylvestre sont souvent accompagnées de consommation excessive d'alcool, ce qui entraîne malheureusement un nombre accru de conducteurs en état d'ivresse sur les routes. Les forces de l'ordre intensifient leurs contrôles pour détecter et sanctionner ces comportements dangereux, en mettant en place des barrages routiers et des opérations spéciales pour assurer la sécurité publique.» Les contraventions ne se limitent pas qu'aux infractions routières. Les forces de l'ordre sont également attentives aux rassemblements de personnes dans les places publiques, comme sur les plages publiques et dans les parkings des hypermarchés. «Les rassemblements trop importants où ils mettent à fond la musique dans leur voiture et mettent en danger la vie des autres s'ils roulent avec de la musique à casser la baraque.»

En conclusion, bien que la Saint-Sylvestre soit une période joyeuse de célébrations, L'ASP Mathar ajoute «qu'il est essentiel de rester conscients des règles et des lois en vigueur. Les autorités mettent en place des mesures spéciales pour assurer la sécurité de tous pendant cette période. Mais il revient également aux citoyens de faire preuve de responsabilité et de prudence pour commencer la nouvelle année de manière sûre et respectueuse».