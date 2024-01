Madagascar: Réactions de l'opposition au discours présidentiel - Hajo Andrianainarivelo, Roland Ratsiraka et Andry Raobelina

Des membres de l'opposition, en l'occurrence, Hajo Andrianainarivelo, Roland Ratsiraka et Andry Raobelina ont souhaité une bonne et heureuse année pour ce nouvel an à tous les foyers Malagasy. Dans l'ensemble, le ton a été modéré. Mais contre toute attente, ils ne se sont pas prononcés sur le discours du président Andry Rajoelina pour le nouvel an.

Hajo Andrianainarivelo (Président du parti Malagasy Miara-Miainga): « Que cette année nous apporte santé et prospérité pour chaque foyer. Nous sommes prêts à vous donner la main pour le bien-être du pays. Nous devrions être ensemble pour changer l'avenir du pays ».

Roland Ratsiraka (député de Toamasina I): « Bonne et heureuse année. Santé et prospérité pour chaque foyer. Notre combat doit continuer pour la lutte contre la répression, l'Etat de droit et la bonne gouvernance. On lutte pour nos enfants avec un pays digne de ce nom »

Andry Raobelina (Président du parti « Anjomara sy Rivo-Baovao): « Que Dieu nous protège. Le parti « Anjomara sy Rivo-Baovao» souhaite une bonne et heureuse année aux familles Malagasy. Nous sommes prêts à partager nos expériences, notamment avec la mise en place des entreprises. Le peuple Malagasy, il y a encore de l'espoir afin que le pays soit digne de son nom ».