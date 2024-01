Seychelles: Une petite fille à l'hôpital Victoria et un petit garçon dans celui du Nord

En ce premier jour de l'année, la vie s'épanouit avec la naissance de deux adorables bébés du Nouvel an, apportant une vague de bonheur et de joie dans les foyers. L'hôpital Victoria, à Candos, a eu l'honneur d'accueillir le tout premier-né de l'année, une petite fille venue au monde à 1 h 43. Peu après, à 8 h 50, l'hôpital du Nord a enregistré la seconde naissance de la journée, cette fois-ci avec l'arrivée d'un petit garçon. Ces précieux instants marquent le début d'une nouvelle aventure pour les familles.

Quant aux cliniques privées, elles ont connu une journée plus calme en matière de naissances. La clinique C-Care Darné, actuellement en phase de rénovation, a accueilli moins de patientes à la section maternité. Pendant ce temps, la clinique Artemis a vécu des moments magiques, le 31 décembre, avec deux naissances notables à 10 h 28 et à 12 h 55. Ces bébés ont ainsi clôturé l'année précédente en apportant de la lumière et de l'amour aux familles qui les ont accueillis.

À la clinique C-Care Wellkin et celle de Bon Pasteur, deux patientes attendent avec impatience le moment tant attendu de donner naissance. Le suspense et l'excitation planent dans l'air alors que ces futures mamans se préparent à accueillir leur toutpetit dans les heures à venir. Ces nouvelles vies qui émergent symbolisent l'espoir et la continuité, rappelant à tous que chaque année apporte son lot de miracles et de débuts exceptionnels.