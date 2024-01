Ile Maurice: Un colis retrouvé dans la cour de la prison de Grande-Rivière

Des cigarettes, un briquet à gaz, un téléphone portable, une carte SIM et un câble USB, entre autres, se trouvaient dans un colis qui a été envoyé avec un message, et retrouvés par un garde de prison à la prison de Garde-Rivière, le dimanche 31 décembre. Un prison officer a expliqué à la police de La Tour-Koenig qu'il est actuellement affecté à la prison de Grande-Rivière-Nord-Ouest comme officier du renseignement pénitentiaire. Il s'est présenté au travail à sept heures et a été chargé d'effectuer des patrouilles, des fouilles et la supervision des procédures de déverrouillage des détenus.

À 7 h 30, il se trouvait dans la cour B avec un autre officier de la prison, une sentinelle avec un chien de patrouille, lorsqu'il a été appelé par ce dernier pour se rendre sur un site où un colis enveloppé d'un tissu blanc, scellé avec un ruban isolant noir, avait été sécurisé. Le colis a été ouvert en présence d'un supérieur et les articles suivants ont été trouvés : un briquet à gaz de couleur violette, une boîte de cigarettes de la marque Benson and Hedges et un morceau de papier avec un message écrit à la main : «Wé kozer bann frer. Fer enn trasma rent ar kontact ar mwa mo fer enn lizaz ar zot. Mo bat enn boul selma. Mwa oussi mo dan bezé, fer mwa gagn enn lavi. Sonn mwa lor sa num la 55196749.»

Il y avait aussi un téléphone portable de la marque Nokia, de couleur blanche, une carte SIM Emtel et un câble USB. Tout était dissimulé dans une boîte de cigarettes Pall Mall de couleur rouge. Il a reçu l'instruction de signaler l'incident à la police. Il n'y a pas de suspect pour l'instant. La zone est surveillée par des caméras de vidéosurveillance. Il a remis les pièces à conviction à la police pour enquête.