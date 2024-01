Ile Maurice: 2024 - Mettre fin aux gouvernements forts et une population faible

C'est la période des messages du Nouvel An. En avant Moris n'y déroge pas. Retrouvez ci-dessous celui du leader Patrick Belcourt. Il veut faire blocage aux lois scélérates, empêcher un gouvernement trop fort et omnipotent.

Mes chers concitoyens, cette année sera cruciale, car nous arrivons à l'échéance des législatives. Notre participation à ces élections va bouleverser la donne politique à Maurice. En effet, jusqu'ici les dirigeants politiques ont souhaité avoir des gouvernements forts. Malheureusement, nous l'aurons constaté depuis que notre pays est indépendant, un gouvernement fort signifie une population faible. Mais, avec votre volonté, c'est cela que EN AVANT MORIS va changer lors de ces élections 2024.

Depuis trop longtemps les Premiers ministres gèrent les affaires de l'Etat comme s'ils étaient des rois et que notre pays était leur royaume. Le gouvernement a tous les pouvoirs sur l'exécutif et aujourd'hui le gouvernement veut aussi s'arroger des pouvoirs, qui lui permet de passer outre le DPP et les juges, pour rogner sur les libertés individuelles protégées jusqu'ici par la Constitution.

Voilà comment ça se passe quand les gouvernements sont forts. Et cela même quand leur pourcentage de voix est faible au plan national. Tout ce qui s'est produit jusqu'ici au plan politique depuis l'indépendance, nous oblige à considérer comment nos différents gouvernements ont essayé de monopoliser tous les pouvoirs.

C'est la population qui doit toujours subir les conséquences économiques des gaspillages que les gouvernements forts occasionnent. Ces gaspillages, on les obtient quand, plutôt que de recruter ou de promouvoir ceux qui sont les plus aptes à servir le pays - quelles que soient leurs affinités politiques - ces gouvernements placent des incompétents et des corrompus à des postes de responsabilité. L'affiliation politique a remplacé toutes les compétences et c'est ce qui fait désormais la prolifération des « Chatwas ».

Un rempart pour protéger la démocratie

Alors que certains voulaient réduire EN AVANT MORIS à ma seule personne et à la circonscription No 19, de nombreux observateurs politiques découvrent que nous sommes déjà bien présents au No 20. Nous sommes aussi présents désormais dans les circonscriptions 17 et 18. Et ce n'est pas fini : la circonscription No 14 prépare aussi ses structures EN AVANT MORIS et, il en est de même dans la circonscription No 6 où des résidents ont adopté notre manière de fonctionner. Vous aurez compris que notre participation aux prochaines législatives se fera sur une base stratégique.

Comme vous le savez, le Speaker de l'Assemblée nationale procède à l'avortement systématique du débat contradictoire et expulse les membres de l'Opposition à tour de bras. Et quand le gouvernement a fini de voter une loi, il s'attend à l'approbation automatique du Président de la République. Et celui-ci s'exécute sans jamais réclamer un ré-examen ou des amendements plus favorables à la population. La démocratie parlementaire, ce n'est certainement pas cela.

Sous mon leadership et avec votre volonté, En Avant Moris se prépare à être le rempart politique pour protéger la Constitution, notre souveraineté et la démocratie à Maurice. Nous n'avons ni les moyens ni l'ambition d'être présents dans toutes les circonscriptions pour ces législatives. Nous devons donc être particulièrement adroits pour être une force politique déterminante pour les cinq prochaines années.

Notre stratégie est simple : nous invitons les électeurs des circonscriptions où nous serons présents à se mobiliser pour faire élire nos candidats. Nous serons alors en nombre suffisant pour laisser passer des lois favorables à la population ou pour faire blocage aux lois scélérates. C'est peut-être une démarche nouvelle, mais c'est ainsi que cela fonctionne dans quelques grandes démocraties.

La démocratie, ce n'est pas accorder un chèque en blanc tous les cinq ans au gouvernement, quel qu'il soit. Qu'il s'agisse de s'aligner avec un bloc pour constituer un gouvernement ou pour rester dans l'opposition, pour nous ce n'est pas ce qui importe le plus. Ce qui est important c'est qu'il y ait un groupe de députés EN AVANT MORIS qui puisse assurer le passage ou le blocage des lois. Nous avons compris que c'est la mission qui est attendue de nous. Et encore une fois, comme pour la création d'En Avant Moris, je lance un appel aux citoyens pour qu'ils s'organisent dans les différentes circonscriptions pour qu'ils participent à nos réunions et nos rassemblements. Et aussi pour qu'ils diffusent le message de cette nouvelle politique que nous sommes en train de pratiquer.

Le travail plutôt que les palabres

Les palabres n'auront jamais manqué sur la scène politique locale, mais ce n'est pas là notre champ de compétences. Nous avons besoin de finaliser les éléments de notre programme afin que :

La nation mauricienne comprenne notre démarche électorale ;

La population sache quels sont nos orientations en matière (a) de développement économique, (b) de transition énergétique, (c) de productivité conforme aux mesures écologiques, (d) de plans de soutien pour la maîtrise de nouvelles filières agricoles et industrielles, (e) les structurations de l'aide sociale et de l'assistance médicale, entre autres ;

Les citoyens réalisent, soutiennent et réclament les changements constitutionnels et administratifs pour que le gouvernement, quel qu'il soit, et les ministres en général ainsi que le Premier ministre en particulier, ne puissent exercer de pouvoir absolu sans qu'il n'y ait de contrôle parlementaire et de procédures judiciaires appropriées pour rétablir la conformité à la Constitution ou pour examiner, voire sanctionner éventuellement, tout acte de corruption de nature économique ou éthique.

Voilà ce que nous comptons élaborer en 2024 avec toute la population mauricienne, et nos électeurs en particulier dans les différentes circonscriptions où EN AVANT MORIS sera présente. Quand il y a du pain sur la planche, les citoyens doivent être prêts à se retrousser les manches. Aucun de ces partis politiques qui ont fait du parlement leur chasse gardée n'acceptera de céder une once de leur pouvoir. Il faudra les y contraindre. Chez EN AVANT MORIS, nous sommes prêts à les confronter. Et vous ?

Je vous souhaite de belles festivités et de belles réalisations dans votre vie personnelle en 2024. Je vous souhaite aussi, dès le début de 2024, un engagement passionnant et passionné aux côtés d'EN AVANRT MORIS afin que nous puissions sauver notre démocratie des dérives prédatrices de ceux qui accèdent au pouvoir.

Patrick BELCOURT Leader EN AVANT MORIS