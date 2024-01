Afrique: CAN 2023 - Les communautés religieuses prient pour la bonne organisation de la compétition...

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a présidé, ce samedi 30 décembre 2023 au palais de la culture de Treichville à Abidjan, la cérémonie de prière oecuménique pour la consolidation de la paix et la bonne organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) en Côte d'Ivoire. C'était en présence de présidents d'institutions, de membres du gouvernement, du président du Cocan, Albert François Amichia, des dignitaires religieux de Côte d'Ivoire et leurs communautés et des chefs traditionnels.

Cette cérémonie, à l'initiative du Premier Ministre, a été animée par les chorales chrétiennes (méthodiste, catholique, céleste et harriste) et musulmanes. Les guides religieux de toutes les obédiences ont levé des prières, des supplications et bénédictions afin de placer la CAN 2023 sous la protection de Dieu, et également pour la victoire de la Côte d'Ivoire en phase finale de la compétition.

Selon le programme, l'église Méthodiste Unie a adressé des prières de repentance pour toute la nation ivoirienne. L'église catholique a prié pour la cohésion et la paix. La prière pour le bon déroulement de l'événement a été conduite par la famille des églises révélées représentées par l'église Harriste. La communauté musulmane ivoirienne a, quant à elle, intercédé pour le Chef de l'État, le Gouvernement et les leaders d'opinion.

Le Premier Ministre a adressé, au nom du Président de la République Alassane Ouattara, ses vifs remerciements aux dignitaires religieux, et prié pour le pays et le Chef de l'État. "Que le nom de Dieu soit béni et que la Côte d'Ivoire soit un bon et grand pays. Que Dieu donne au Président Alassane Ouattara de rendre la Côte d'Ivoire meilleure", a-t-il adressé à Dieu. Et d'ajouter que "Dieu est heureux parce que nous sommes tous réunis ensemble".

S'exprimant à l'occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a rassuré sur les dispositions sécuritaires prises par le Gouvernement pour le bon déroulement de l'événement, non sans toutefois remettre chaque chose entre les mains de Dieu le protecteur par excellence.

Rappelons que le Premier Ministre a effectué une tournée auprès des guides religieux musulmans et chrétiens pour solliciter d'eux des prières et dire des bénédictions pour la réussite de l'organisation de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.