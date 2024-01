Gambie: 2024 doit être une année de résultats - Ministre Gomez

Le professeur Pierre Gomez, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, a promis avec assurance que « l'année 2024 sera une année de résultats » car il nous faudra passer de la théorie à la pratique et poser des actes concrets.

Le professeur Gomez a dévoilé les projets du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l'année prochaine lors d'une interview exclusive avec le quotidien The Point sur le rapport des activités de son ministère pour l'année 2023.

Il a déclaré qu'ils ont également trouvé l'opportunité d'évaluer et de discuter de manière critique des défis rencontrés par le ministère au cours de l'année précédente, ainsi que des succès enregistrés. Les plans pour l'année 2024 ont également été évoqués.

Mr Gomez a dépeint l'année 2023 comme une année de progrès continu, compte tenu du fait que « les évènements prennent une bonne tournure » et que le public est mieux informé sur la mission et la vision du ministère.

Il a ajouté: « 2024 doit être une année de résultats. Nous passerons de la théorie à la pratique, car le peuple gambien et les jeunes en particulier veulent des résultats. »

Il a poursuivi en disant qu'en 2024, ils passeraient à la phase de mise en oeuvre du programme de transformation de l'enseignement supérieur et tertiaire en Gambie

Il a indiqué que le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie avait dû faire face à de sérieuses contraintes financières avec un budget représentant 0,8 % de l'ensemble des crédits alloués par le gouvernement gambien. Raison pour laquelle, a-t-il dit, ils doivent faire appel à tous les partenaires au développement afin de pouvoir remplir leurs fonctions avec plus d'efficacité.

Le ministre a déclaré qu'au cours de l'année 2023, son ministère a accompli de grandes réalisations, notamment le transfert de l'Université de Gambie sur le campus de Faraba. Il a décrit le transfert du campus universitaire à Faraba comme son succès principal.

Il a également indiqué que le programme d'Enseignement et de Formation Technique et Professionnelle (EFTP) avait été mis en place pour la première fois à Ndemban. Il a poursuivi pour dire que le centre d'Enseignement et de Formation Technique et Professionnelle (EFTP) de Kanilai est également achevé et prêt à accueillir les cours à partir du 5 février 2024.

« Nous avons déjà conclu tous nos projets de loi concernant le régime de prêts aux étudiants et nous les avons transmis au cabinet pour qu'ils soient présentés au parlement en 2024, » a-t-il déclaré. « Le Fonds Fiduciaire pour l'Enseignement Supérieur Tertiaire (TAT) est également prêt pour présentation au Conseil des Ministres. »

Le fonds pour la recherche et l'éducation, la politique de recherche ainsi que d'autres cadres et politiques connexes sont également prêts pour présentation au cabinet, a-t-il affirmé.

« Le rapport sur la transformation de l'Institut de Développement de la Gestion (MDI) en une Ecole d'Administration Publique, la transformation du Gambia College en une université sont également prêts à être validés et seront envoyés au cabinet immédiatement après Noël, parmi tant d'autres projets, » a-t-il déclaré.

Il a révélé que d'autres projets liés à la modernisation progressive des centres d'Enseignement et de Formation Technique et Professionnelle (EFTP) comprennent la construction du campus d'ingénierie civile, électrique et mécanique de l'Université des Sciences et Technologies de la Gambie à Brikama, qui sera prêt dans les mois à venir.

Il a révélé que d'autres contenus des plans de son ministère pour 2024 comprennent l'achèvement de la construction en cours des nouveaux centres polyvalents d'Enseignement et de Formation Technique et Professionnelle (EFTP) dans le Nord de la Région de Central River et à Kuntaur.

Selon lui, les centres d'Enseignement et de Formation Technique et Professionnelle (EFTP) en cours de construction comprennent le centre de l'agro-industrie à Sapu et le centre de la pêche à Gunjur.

Il a conclu qu'un autre centre d'Enseignement et de Formation Technique et Professionnelle (EFTP) sera construit dans la communauté de Mbuguma, dans la Région de North Bank, grâce à un partenariat privé avec la mission Ahmadiyya.

