Congo-Brazzaville: Développement socioéconomique - L'APDC lance à Boko le projet « Dix hectares par village »

Dans le cadre de sa sortie officielle, le 30 décembre dernier à Boko centre, dans le département du Pool, l'association Amour du peuple pour le développement du Congo (APDC) a présenté les atouts de son projet communautaire « Dix hectares par village ».

L'APDC oeuvre depuis quelque temps à la revalorisation des projets agro-pastoraux, sportifs et culturels. Elle vient s'ajouter à la liste des structures qui travaillent pour le bien-être du peuple, particulièrement des habitants du district de Boko, dans le département du Pool. Elle voudrait se démarquer des autres en prenant des initiatives concrètes tout en s'engageant à leur donner de la valeur.

A ce jour, plusieurs hectares de terrain sont déjà acquis dans toutes les localités du district afin d'y développer des projets d'agriculture, de pisciculture et d'élevage. Le matériel nécessaire pour concrétiser et finaliser de ce projet est déjà, selon le président fondateur de l'APDC, Michel Guelord Nkazi, en cours d'acheminement pour Brazzaville.

L'APC prévoit également de mettre en place un programme de soutien et d'accompagnement des jeunes dans leur apprentissage des métiers. Par

« Nous sommes très heureux de recevoir notre président à Boko. Ses initiatives sont louables puisque notre association touche essentiellement les problèmes qui nous concernent. Nous avons une terre riche mais il nous manque des moyens pour exploiter les atouts que Dieu nous a donnés. Imaginez-vous, ici, nous mangeons des produits congelés au moment où nous avons la possibilité de produire et exporter », a indiqué Raphaël Nkoukou du village kiteké Kamou.

Les sages, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les femmes de la contrée ont ouvert la voie et donné le quitus à l'APDC pour développer ses projets et contribuer au rayonnement du district de Boko. Ils ont profité de l'occasion pour dévoiler les difficultés que rencontre la population sur le plan éducatif, sanitaire et social.

L'APDC prône l'inclusion et le développement des activités socio-économiques et culturelles. Elle veut booster le secteur agroalimentaire congolais en intéressant les habitants des différentes contrées de la République. Très dynamiques et optimistes, les membres de l'APDC estiment que leurs projets vont améliorer, dans quelques mois, la production agricole au Congo et réduire l'importation de certains produits alimentaires.

Forte de sa mobilisation et sa diversité en ressources humaines, l'APDC souhaite, à travers ce lancement officiel, marquer la différence dans la gestion des projets communautaires. Près de 5000 membres étaient mobilisés lors de la cérémonie de lancement. Boko a constitué, durant trois jours, un hub pour les membres de cette structure apolitique. Ils sont venus de Brazzaville, des soixante-treize villages du district, de Boko centre, de Louingui et de Kinkala.

Selon ses dirigeants, l'APDC, dont le socle est Boko, va s'installer, dans les prochains jours, dans d'autres départements du Congo. Parlant en langue vernaculaire et en synergie avec la foule, le président fondateur de l'APDC, Michel Guelord Nkazi, a rappelé que cette association vise à unir toutes les énergies des filles et fils du Congo.

« Il est temps de reconstruire et de développer nos villages. Depuis sa création, le 6 avril, l'APDC milite pour le renforcement de l'amour entre nous. Notre association est apolitique, à caractère social. Grâce à l'amour, nous irons partout au Congo parce que l'APDC est nationale. Il n'y aura pas de village ou district sans APDC. Nous devrons toujours respecter les lois de la République afin de réussir notre vision. La pierre est notre emblème et elle symbolise l'essor de nos villages », a-t-il indiqué.

Pour embellir la cérémonie de lancement de l'APDC, des troupes théâtrales et groupes folkloriques ont tenu en haleine les membres de cette organisation qui travaille pour le développement agropastoral.

Notons qu'en juillet dernier, l'APDC a organisé un tournoi de football au profit des habitants des soixante-treize villages du district de Boko où elle est présente. Le bureau communal du district a été mis en place le 30 décembre.