Egypte: Gaza - L'après-guerre, cette inconnue !

Aux premières heures du Nouvel An, la résistance palestinienne a envoyé un message fort au monde entier en bombardant Tel-Aviv, alors qu'elle fait face depuis plus de 80 jours à une guerre terrible, violente, barbare. Un pilonnage intensif sur les zones à forte densité. En effet, le Hamas a lancé un déluge de roquettes pour célébrer à sa manière le passage à 2024. Plusieurs roquettes tirées depuis la bande de Gaza ont visé Tel-Aviv et ses environs, ainsi que le sud d'Israël, au moment exact du passage au Nouvel An lundi.

Les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du mouvement de résistance palestinien Hamas, ont revendiqué les attaques dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, affirmant avoir utilisé des roquettes M90. L'armée israélienne a confirmé l'attaque, sans faire état de victimes ou de dégâts dans un premier temps. C'est un nouveau rebondissement que connaît cette guerre, alors qu'Israël perpétue son génocide et ses crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza qui compte désormais plus de 21 mille martyrs, plus de 50 mille blessés et près de deux millions de déplacés.

En dépit des atrocités commises tout au long de ces trois mois de guerre, le pire reste à venir, si l'on en croit les déclarations des responsables de l'entité sioniste. Le porte-parole de l'armée a annoncé aux troupes que certains réservistes sont partis faire une pause, afin de se préparer à des «combats prolongés». L'armée «doit planifier car nous serons sollicités pour des tâches et des combats supplémentaires tout au long de cette année», affirmant que la guerre se poursuivra tout au long de 2024.

Comment sortir de la guerre ?

L'entité sioniste s'est lancée dans une guerre sans objectifs dans la mesure où éradiquer complètement le Hamas et les autres fractions de la résistance n'est qu'illusion, selon les analystes militaires. Comment sortir de cette guerre ? Quel plan prépare Israël ? Quel sera le sort de la population de Gaza ?

Cette question pose problème et provoque des divergences chez les chefs de guerre israéliens. La haute direction de l'armée a lancé de nombreuses mises en garde aux dirigeants politiques israéliens au sujet du jour d'après. Des questions restées sans réponse, alors que le Premier ministre israélien opte pour la politique de la fuite en avant, en poursuivant la guerre et en multipliant les massacres à Gaza face au silence du monde entier.

Entretemps, sur le plan diplomatique, l'Égypte et le Qatar poursuivent leurs efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et proposer des solutions politiques pour la gestion de l'enclave une fois la guerre terminée. Mais si les Israéliens continuent de déclarer que la guerre va encore durer des mois, voire une année, une nouvelle phase de l'offensive, moins intense, est prévue à partir de ce mois de janvier.

«Le corridor de Philadelphie doit être entre nos mains»

Toujours sur le plan militaire, pour sortir de cette guerre, Tsahal prévoit également d'occuper le corridor de Philadelphie, également connu sous le nom de «Corridor de Salah El-Din» qui constitue une bande frontalière de 14 kilomètres entre la bande de Gaza et l'Égypte.

«Le corridor de Philadelphie doit être entre nos mains et sous notre contrôle, et tout arrangement autre que celui-là ne sera pas accepté par Israël», a lancé récemment Netanyahu, dévoilant les vraies intentions de l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Il confirme les propos de l'ancien ministre israélien des Finances qui a appelé à un déplacement «volontaire» des Gazaouis en dehors de la bande de Gaza.

Mais quelle sera la position de l'Egypte qui verra la guerre et les bombardements toucher ses frontières ? Ou encore les Gazaouis arriver sur ses terres ? Depuis le début, Le Caire a dit non. En revanche, les Egyptiens ont préconisé un plan de sortie de guerre à Gaza. Cela inclut une trêve et une libération progressive des otages, un «dialogue national palestinien» sous l'égide de l'Egypte pour former un gouvernement en Cisjordanie et à Gaza chargé de veiller à la reconstruction de l'enclave et de préparer des élections parlementaires et présidentielles palestiniennes. Un plan immédiatement rejeté par le Hamas qui tient au contrôle de Gaza.