Congo-Brazzaville: Football de base - Les tout-petits valorisés par l'association Baobab

L'association Baobab a tenu son pari d'organiser, le 23 décembre dernier, au stade annexe Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, une compétition dédiée aux enfants pour valoriser la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

La finale du tournoi a consacré l'Egypte devant la Mauritanie, l'emportant aux tirs au but, 6-5, après un score de 0-0 lors du temps règlementaire. L'Algérie a complété le podium.

Le tournoi fait partie des objectifs de l'association et vise à créer le brassage entre les enfants de tous les arrondissements de Brazzaville pour éviter l'oisiveté et renforcer le vivre-ensemble. Afin de lui donner un caractère international, les équipes sélectionnées dans les arrondissements ont porté chacune le nom des vingt-quatre nations qualifiées pour la vraie CAN de la Confédération africaine de football dont la phase finale se disputera du 13 janvier au 11 février, en Côte d'Ivoire.

Par ce canal, Baobab a bien fait passer le message aux enfants en leur inculquant un certain nombre de ses valeurs. « C'est toujours un sentiment de fierté pour notre association dans la mesure où nous arrivons à rester dans l'objectif que nous nous sommes fixé. C'est toujours permettre aux enfants d'avoir une place dans la société, d'exister et de s'exprimer. Nous sommes fiers de les mobiliser autour du sport, particulièrement le football », a commenté Hélena Tchitchélé, présidente nationale.

La compétition s'est disputée en un jour et a mobilisé 288 petits sans compter les éducateurs. L'association s'appuie sur les tout-petits non seulement pour former les talents, mais aussi pour préparer l'homme de demain par des multiples activités inscrites dans son programme.

« Je suis là en tant que parrain. Nous savons bien qu'au mois de janvier, il va y avoir la CAN en Côte d'Ivoire. C'est bien de permettre aujourd'hui à la jeunesse congolaise de pouvoir s'exprimer et participer à une forme de CAN à sa façon. Je crois que c'est une manière de donner de l'espoir à ces jeunes. Je suis sûr qu'il y a des talents parmi ces petits footballeurs », a souligné l'artiste musicien Ben J, de Bisso na Bisso.