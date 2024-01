Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le 31 décembre, une date historique pour le PCT

Le Parti congolais du travail (PCT) a commémoré, le 31 décembre à Brazzaville, un double événement, notamment le 54e anniversaire de sa création, couplé au 85e anniversaire de la naissance de son président fondateur, Marien Ngouabi.

La célébration du double anniversaire a été marquée par un recueillement devant la stèle érigée en mémoire de l'ancien président de la République, Marien Ngouabi, à la place du sacrifice suprême. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, qui en a déposé une gerbe de fleurs, en présence de plusieurs dirigeants et membres du parti ainsi que de quelques représentants des partis alliés.

« Depuis que le PCT a été créé et depuis que son président fondateur a disparu, beaucoup de choses se sont passées. Pour nous qui sommes les continuateurs, c'est toujours une émotion de venir à la place du sacrifice suprême pour nous recueillir à nouveau sur ce double événement. Nous devons continuer, perpétuer ce souvenir qui est fait de grandes luttes, de grandes conquêtes socioéconomiques de notre pays, grâce à la voie tracée par la naissance du président Marien Ngouabi et la naissance du PCT », a expliqué Pierre Moussa à la presse.

Selon lui, les militants et sympathisants du PCT doivent imprimer chaque fois leur élan, une nouvelle énergie à l'occasion de ce double anniversaire. Il s'est, par ailleurs, réjoui de voir la jeunesse du parti se joindre aux anciens pour célébrer ce double événement. Une initiative qui devrait continuer, a estimé le secrétaire général du PCT, d'autant plus qu'elle est une source d'inspiration, de nouvel élan et de nouvelle énergie pour le parti.

« Quand je vois les jeunes décidés, engagés, cela renforce la conviction que finalement, nous sommes sur la bonne voie et que nous ne laisserons pas le champ vide, parce que nous avons des forces de remplacement qui sont puissantes et pleines d'énergie ; qui sauront défendre l'esprit laissé par le fondateur de notre parti qui n'a pas hésité à se sacrifier pour cette noble cause. Nous devons en être les dignes continuateurs. Ne jamais désespérer, ne jamais baisser les bras. Malgré les vents qui peuvent, à un moment donné, aller dans le sens contraire, nous devons être débout, prêts à affronter les événements et à replacer le cours de notre histoire dans la bonne direction », a conclu Pierre Moussa. Il a précisé que la commémoration de ce double événement une fois par an est une manière de s'assurer davantage des efforts accomplis par les fondateurs du parti.