Afrique Centrale: Le Président João Lourenço félicite Félix Tshisekedi pour sa victoire aux élections

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a félicité mardi le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, pour sa réélection aux élections générales du 20 et 21 décembre 2023.

Dans son message, João Lourenço, qui est le Président en exercice de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) affirme que la réélection de Félix Tshisekedi révèle la confiance que le peuple congolais place en lui et le reconduit à la plus haute magistrature de la RDC, ce qui démontre qu'il valorise positivement toute action et tous les efforts politiques entrepris par M. Tshisekedi et son gouvernement au cours des quatre dernières années.

Selon João Lourenço, cette reconnaissance du peuple congolais favorise le rétablissement de la paix, de la stabilité et de l'harmonie en République Démocratique du Congo, sans lesquelles les projets de développement économique et social ne pourront pas être exécutés pleinement, au bénéfice de la prospérité et bien-être des Congolais.

Le Chef de l'État angolais a salué le déroulement ordonné des élections, car elles constituent une manifestation d'une grande maturité politique de la part du peuple congolais et méritent donc une grande appréciation.

« Je suis certain que le renouvellement du leadership de Votre Excellence à la tête des destinées de la République Démocratique du Congo est une garantie que nous franchirons des étapes fondamentales vers le rétablissement de la Paix dans notre sous-région, le renforcement de la coopération au sein de la SADC et le renforcement continu des relations de coopération existantes entre nos deux pays», lit-on dans le message.

João Lourenço a également souhaité plein succès à Félix Tshisekedi dans l'accomplissement de la noble et honorable mission de diriger les destinées de la nation congolaise dans les prochaines années, qui lui a été confiée par le peuple congolais.

Selon les résultats publiés dimanche par les autorités électorales congolaises, Félix Tshisekedi a été réélu pour un deuxième mandat de cinq ans, obtenant 73,34% des voix, suivi de Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga (18,08% des voix), Martin Fayulu, leader de l'opposition (5,33%) et Adolphe Muzito (1,12%).