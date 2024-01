Angola: Le pays parmi les 10 destinations suggérées par CNN Travel pour 2024

Lubango — Au huitième rang sur une liste de 24, l'Angola est l'une des destinations les plus attractives que propose CNN Travel pour 2024.

Avec le titre de l'article en anglais «Where to go in 2024: The best places to visit» (Où aller en 2024 : les meilleurs endroits à visiter), l'auteur décrit que le tourisme international a atteint environ 90 % des niveaux d'avant la pandémie en 2023 et que les États-Unis ont délivré un nombre record de passeports.

C'est en ce sens que la chaîne suggère la nécessité pour les touristes américains de se tourner vers des lieux encore méconnus, ou souvent oubliés au détriment des destinations habituelles. "Il est peut-être temps d'aller dans des endroits qui facilitent la visite des touristes et qui accordent une attention particulière à l'encouragement du tourisme durable", peut-on lire sur la page.

La liste est dominée par la région de Sumba, en Indonésie, mais l'Angola apparaît devant des destinations comme le Maroc, l'autre pays africain de la liste, Singapour, la Floride, le Texas, l'Espagne, le Panama, l'Australie et la Grèce, comme on peut le voir sur https://edition.cnn.com/travel/best-destinations-to-visit-2024/index.html.

Dans cet article, l'Angola est illustré par une photo du monument Cristo Rei, au sommet de la chaîne de montagnes Chela, dans la ville de Lubango, où il décrit le pays comme une « nation d'Afrique australe qui s'efforce d'entrer sur la scène touristique, ayant récemment introduit un visa touristique électronique à approbation rapide ».

Il souligne également que même si les principales infrastructures touristiques ne sont pas encore toutes prêtes, c'est l'occasion de découvrir un pays encore hors des radars des voyageurs.

Il décrit Luanda comme la capitale ayant la « réputation » d'être une ville chère et festive, mais souligne que « l'Angola possède des paysages spectaculaires et des délices culturels à couper le souffle », citant Lubango comme la « deuxième ville » du pays qui offre une architecture coloniale portugaise, une statue « impressionnante » du Christ Roi, tel que celle de Rio de Janeiro, au sommet d'une colline et un accès à la fente de Tundavala, une plongée vertigineuse de « plateaux frais dans des plaines poussiéreuses et étincelantes ».

Les chutes de Calandula, larges de 396 mètres, et les plages de Barra de Kwanza et Cabo Ledo, ce qu'il appelle les « paradis du surf » sur la côte atlantique, sont parmi les destinations angolaises proposées par CNN Travel.

Voici la liste :

1er Sumba, Indonésie

2e Côte turque de la mer Noire Turquie

3e Tartu, Estonie

4e Tainan, Taiwan

5e nord-ouest du Michigan, États-Unis d'Amérique

6e piste cyclable Trans Dinarica, Bosnie-Herzégovine

7e Culebra, Porto Rico

8e Angola

9e Saint John, Nouveau-Brunswick, Canada

10e Corée du Sud

11e Albanie

12e Chili

13e îles Abrolhos, Australie occidentale

14e Macédoine, Grèce

15e Panama

16e Galice, Espagne

17e îles au large de Singapour

18e Mérida, Mexique

19e Maroc

20e Sources d'eau douce de Floride

21e Texas Hill Country

22e Fujairah,

23e Groenland

24e Ouzbékistan.