Afrique: CAN 2024 - Une cinquième participation pour Riyad Mahrez

L'international algérien Riyad Mahrez s'apprête à vivre sa cinquième Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février 2024).

Après un peu plus de douze saisons passées dans le monde professionnel, Riyad Mahrez sera au rendez-vous de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. L'attaquant algérien qui a récemment atteint la barre des 200 buts en carrière, a soulevé le trophée continental en 2019 en Égypte après avoir battu le Sénégal. À l'époque, il participait à sa troisième CAN, après la Guinée équatoriale en 2015 et le Gabon en 2017.

« L'Afrique, c'est vraiment un continent spécial, avec des conditions spéciales »

Riyad Mahrez (89 capes, 30 buts) a commencé sa carrière internationale en 2014, à l'âge de 23 ans, à l'occasion du stage pré-Mondial au Brésil. Le 2 juin 2014, il fait définitivement partie de la liste des vingt-trois joueurs retenus par Vahid Halilhodžić pour la Coupe du monde.

En 2015, après un Mondial mémorable où l'Algérie s'était offert un huitième de finale face à l'Allemagne, Riyad Mahrez se retrouvait en Guinée équatoriale, avec le Français Christian Gourcuff aux commandes. Mais l'aventure se terminait en quarts de finale et les Fennecs quittaient la compétition après la défaite face à la Côte d'Ivoire, future championne d'Afrique. Deux ans plus tard, au Gabon, l'Algérie sortira de la compétition par la petite porte dès le premier tour.

Le capitaine des Fennecs est actuellement à Lomé au Togo pour le stage préparatif. « L'Afrique, c'est vraiment un continent spécial, avec des conditions spéciales. Celui qui sera le mieux préparé et avec un petit peu de chance, de réussite ira au bout. À cette CAN, il y a beaucoup d'équipes costaudes. C'est vrai qu'on a de l'expérience avec l'Algérie, en 2019, on a gagné, en 2022, on est sorti au premier tour. On connaît ce tournoi et ses difficultés. À nous de répondre présents dès le début lors de cette CAN », a récemment déclaré Riyad Mahrez à l'équipe.

Transféré l'été dernier en Arabie Saoudite, Riyad Mahrez a quitté Manchester City sur un triplé : Championnat-Coupe d'Angleterre-Ligue des champions. Révélé à Leicester, qu'il a aidé à remporter un titre inattendu en 2016, Riyad Mahrez a inscrit 78 buts et donné 59 passes décisives en 236 matches disputés sous le maillot de Manchester City.

L'Algérie affrontera le Togo le 5 janvier et le Burundi quatre jours plus tard lors de matchs amicaux avant de se rendre en Côte d'Ivoire, où l'équipe nationale entrera en lice contre l'Angola le 15 janvier dans le groupe D.