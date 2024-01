Maroc: La croissance économique nationale s'est améliorée au troisième trimestre 2023

Le PIB a bondi de 2,8% en volume au lieu de 1,7% durant la même période de l'année 2022

La croissance économique nationale s'est améliorée de 2,8% au titre du troisième trimestre 2023 au lieu de 1,7% durant la même période de l'année 2022, a annoncé le Haut-commissariat au plan (HCP).

Elle a profité de l'augmentation des activités non agricoles de 2,7% au lieu de 3,3% une année auparavant et du secteur agricole de 5,7%, ressort-il de l'arrêté des comptes nationaux du trimestre dernier que vient de publier l'organisme public.

Le document rendu public vendredi 29 précise que « cette croissance a été tirée par la demande intérieure dans un contexte de forte inflation et d'un allégement des besoins de financement de l'économie nationale ».

En progression de 4% au troisième trimestre 2023 au lieu d'une baisse de 1,3% la même période de l'année 2022, la demande intérieure a contribué pour 4,4 points à la croissance économique nationale au lieu d'une contribution négative de 1,4 point, a également précisé le HCP.

Dans le détail, la valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières (cvs), a enregistré une augmentation de 8,9% au troisième trimestre 2023 au lieu d'une baisse de 13,8% durant la même période en 2022.

Dans sa note d'information relative aux comptes nationaux du troisième trimestre de l'année 2023, le Haut-commissariat explique cette évolution par « la hausse de l'activité agricole de 5,7% au lieu d'une baisse de 13,1% une année auparavant et de celle de la pêche de 80,7% au lieu d'une baisse de 25,6% ».

S'agissant de la valeur ajoutée du secteur secondaire, l'institution fait état d'une augmentation de 0,5% au lieu d'une baisse de 1,1% durant le troisième trimestre de l'année précédente.

Cette évolution est justifiée par la hausse des valeurs ajoutées des activités de l'électricité et eau de 2,1% au lieu d'une baisse de 3,5%; des industries de transformation de 1,1% au lieu de 2%; du bâtiment et travaux publics de 0,5% au lieu d'une baisse de 5,1% ainsi que par la baisse de celle de l'industrie d'extraction de 3,7% au lieu d'une baisse de 10,1%.

En ce qui concerne la valeur ajoutée du secteur tertiaire, les données montrent qu'elle « a enregistré un ralentissement de son taux d'accroissement qui est passé de 5,9% le même trimestre de l'année précédente à 3,1% au cours de ce trimestre ».

Dans sa note, l'organisme public explique qu'elle a été marquée par le ralentissement des activités de l'hébergement et la restauration à 11,2% au lieu de 57,6%; des services de l'éducation, de la santé et des activités d'action sociale à 3,5% au lieu de 4,9%; de la recherche et développement et des services rendus aux entreprises à 3,2% au lieu de 6%; des services rendus par l'administration publique générale et la sécurité sociale à 3% au lieu de 4,2%; des services financiers et assurances à 2,2% au lieu de 9%; du transport et entreposage à 1,6% au lieu de 2,1% ainsi que de l'information et la communication à 0,3% au lieu de 3,9%.

D'après la même source, l'évolution de la valeur ajoutée s'explique également par l'amélioration des activités des services immobiliers, avec 2,1% au lieu de 1% et du commerce et réparation de véhicules, avec 2% au lieu d'une baisse de 1%.

Il est important de noter qu'aux prix courants, le PIB a connu une hausse de 7,6% durant le troisième trimestre 2023 au lieu de 5,8% la même période de l'année passée, dégageant ainsi une augmentation du niveau général des prix de 4,8% au lieu de 4,1%, comme l'a relevé le HCP dans sa note.

Il ressort également de sa note que les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une hausse de 0,4% au lieu de 0,1% le même trimestre de l'année précédente, contribuant ainsi pour 0,2 point à la croissance ; tandis que la consommation finale des administrations publiques a connu une hausse de 3,8% au lieu de 2,3%, pour une contribution de 0,7 point à la croissance au lieu de 0,4 point.

Quant à l'investissement brut, l'institution rapporte qu'il a connu une forte hausse de son taux d'accroissement passant de -6,6% au troisième trimestre 2022 à 11,6%, contribuant à la croissance de 3,4 points au lieu d'une contribution négative de 2 points.