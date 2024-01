Ile Maurice: Des projets estimés à plus de Rs 22 milliards

Maurice est actuellement le théâtre de plusieurs projets d'infrastructures d'envergure, visant à améliorer la connectivité routière, le réseau de transport en commun, et les services médicaux avec des investissements colossaux de plusieurs milliards de roupies. Du nouveau tronçon La Vigie - Flic-en-Flac à l'échangeur d'Ébène en passant par l'extension de la ligne du métro et le pont à câbles porteurs A1-M1, le coût total de ces projets, estimé à plus de Rs 22 milliards. Malgré les avancées notables, des défis tels que des litiges juridiques et des retards de construction persistent, impactant le calendrier de livraison.

Route La Vigie - Flic-en-Flac

La construction de la route reliant La Vigie à Flic-en-Flac, d'une envergure de 27 km, est un projet majeur évalué à Rs 1,6 milliard. Actuellement attribué à General Construction Co. Ltd (GCC), la première phase couvrant 12 km, du rond-point de La Vigie à La Marie, devrait être finalisée d'ici mars 2023. La phase 2 connectera La Marie à Pierrefonds. Les travaux pour ce tronçon, qui ont débuté en devraient s'achever en novembre 2024.La route Pierrefonds à Cascavelle devra prendre fin en juillet 2025. Cette nouvelle voie fournira une alternative essentielle pour les automobilistes du sud, court-circuitant Curepipe, Vacoas, La Louise, et Quatre-Bornes. Un nouveau tronçon reliant Cascavelle à Flic-en-Flac sera construit. Cette route sera entièrement financée et construite par Medine Ltd et offrira une voie d'accès alternative au village côtier

Nouvel échangeur d'Ébène

Le 6 octobre dernier, le projet d'échangeur le long du corridor M3-A14 à Ébène a été officiellement lancé, représentant un investissement substantiel d'environ Rs 524 millions. Cette initiative ambitieuse vise à résoudre les problèmes de circulation persistants dans la région, notamment près du rond-point d'Ébène, même en dehors des heures de pointe. Porté par Hermes Properties Ltd, Landscope Mauritius, et la Road Development Authority (RDA), le projet comprend la création d'une jonction à niveau séparé au rond-point de la cybercité d'Ébène, le doublement du viaduc d'Ébène au-dessus de l'autoroute M1, ainsi que la construction d'un nouveau rond-point en forme d'haltère avec des voies supplémentaires sur l'autoroute M3.

Extension de la Ligne du Métro

L'expansion de la ligne du métro vers l'est depuis Réduit jusqu'à Côte d'Or, via Moka et St-Pierre, représente une avancée significative pour le transport en commun. Cette phase 4, estimée à Rs 13,6 milliards, couvrira 10,5 km avec quatre structures aériennes. Les appels d'offres sont en cours après les trois premières phases réalisées par Larsen & Toubro (L&T). Selon le contrat, ils devraient être achevés d'ici octobre 2024, mais à ce jour, les travaux n'ont toujours pas démarré. L'achèvement des travaux de la phase 4 du projet Metro Express, visant à relier Réduit à Côte-d'Or, ne sera pas pour tout de suite. Les travaux sont en suspens en raison d'un litige juridique de grande envergure actuellement devant la justice indienne. Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), une entreprise publique, a porté l'affaire devant la Cour de Delhi, contestant vigoureusement le contrat attribué à Larsen & Toubro. Au coeur de ce différend se trouve l'allégation de la RVNL selon laquelle le processus d'appel d'offres n'a pas été mené de manière juste et transparente. RVNL soutient que l'offre de Larsen and Toubro était nettement supérieure à la leur.

A1-M1 et son pont à câbles porteurs

Le projet de la Link Road Coromandel-Sorèze (A1-M1) englobe la construction du plus haut pont de l'histoire de Maurice, avec un coût global substantiel. S'étendant sur une distance d'un kilomètre, cette voie a pour objectif de connecter la route de Port-Louis/Saint-Jean (A1) à Chebel, en passant par un pont de 330 mètres de long qui enjambe l'autoroute M1 et la Ring Road existante à Sorèze (phase 1). Le coût total de ce projet d'envergure, comprenant la construction de la route de liaison ainsi que le pont A1-M1, s'élève à Rs 4,31 milliards. Cette initiative vise à améliorer la connectivité et à faciliter la mobilité des usagers de la route entre les principales artères de circulation. Le pont en question, avec ses 330 mètres de long, représente une prouesse d'ingénierie qui permettra de surmonter les obstacles géographiques tout en offrant une alternative plus efficace pour rejoindre Chebel depuis la route A1. Les travaux ont été complétés à 97% et le pont devrait être livré ce mois-ci.

Grade separated junction au rond-point de Wooton

La Grade Separated Junction à Wooton, évaluée à Rs 339 millions, est une stratégie cruciale de gestion du trafic. Son objectif est de fluidifier le trafic entre le Nord et le Sud, réduisant les embouteillages et le temps de trajet le long de l'autoroute M1 et de la route à Quartier-Militaire (B6). L'étude commandée par la Road Development Authority (RDA) se profile comme une initiative stratégique visant à remédier aux défis de circulation persistants dans la région, avec un accent particulier sur la zone de Wooton. Le plan ambitieux comprend plusieurs composantes clés, dont la construction d'un Grade Separated Junction à Wooton, ainsi que la reconfiguration du trafic pour atténuer les encombrements récurrents matinaux et après-midi. En éliminant les arrêts du rond-point du Camp Fouquereaux au rondpoint de La Vigie, l'autorité cherche à optimiser l'efficacité du réseau de transport dans la région.

Nouvel hôpital d'enseignement de Flacq

Le nouvel hôpital universitaire de Flacq, à Constance, deux ans après la cérémonie de pose de la première pierre en août 2021 n'est toujours pas complété. Sous la houlette du conglomérat indien Larsen & Toubro, et avec la contribution de centaines de travailleurs indiens, le coût estimé du projet s'élève à Rs 2,6 milliards. À terme, l'hôpital universitaire de Flacq sera doté de plus de 500 lits, comprenant une unité de soins intensifs de 62 lits et dix blocs opératoires. S'étendant sur 25 arpents, le site accordera une place importante à l'enseignement médical, avec une zone pédagogique dédiée pouvant accueillir jusqu'à 100 étudiants. Cette zone éducative sera équipée d'un auditorium d'une capacité de 500 places, ainsi que d'une aile spécialisée dotée d'équipements modernes pour les formations spécialisées. Initialement prévu pour une conclusion en 2022, le calendrier des travaux a été ajusté, et l'achèvement du projet avait été programmé pour la fin de l'année.