Ile Maurice: Triti Timol griffe son succès avec une nouvelle clinique à Rose-Belle

Triti Timol, une technicienne vétérinaire, incarne une dévotion profonde envers nos compagnons à quatre pattes. Cette habitante de Phoenix consacre une partie de son temps à Vets for Pets, la clinique de Congomah, et propose des services de toilettage à domicile pour diverses races de chiens, chats et lapins, en fonction de ses disponibilités et des demandes de clients ne pouvant se déplacer dans les environs.

Sa gamme de services inclut un brossage minutieux, comprenant le démêlage des poils, l'entretien des griffes, ainsi que le nettoyage des yeux et des oreilles. En cas d'infestation de tiques ou de puces, elle applique également des produits antiparasitaires. «Pour moi, le toilettage est un art qui nécessite des soins de base, une technique spécifique et surtout un savoirfaire évident. Je m'efforce de valoriser chaque animal en lui prodiguant des soins spécifiques adaptés à sa race. Ma connaissance des particularités propres à chaque race de chien renforce la qualité du toilettage et des soins que je dispense. Le toilettage est ma passion et je le pratique avec un amour pour ces animaux.»

Tout a commencé en 2013, raconte-t-elle. À cette époque, Triti Timol a débuté son travail à Veterinaire.mu à Albion en tant que directrice et toiletteuse professionnelle. «Je gérais tout ce qui était lié à l'administration et j'ai également formé deux toiletteuses. J'ai commencé seule, comme tous les petits entrepreneurs. Ma passion pour les animaux est ancrée en moi depuis mon enfance. En grandissant, je ne pouvais rester indifférente à la souffrance des animaux malades.» Son rêve était alors de pouvoir venir en aide à ces créatures démunies et de leur offrir une meilleure santé.

En 2024, elle réalisera ce rêve. À l'âge de 33 ans, «je suis en train de mettre en place une nouvelle clinique vétérinaire à Rose-Belle en partenariat avec le Dr Kuldeep Nilamber, vétérinaire chez Vets for Pets. Ce cabinet vétérinaire à Maurice opère même aux petites heures du matin depuis 2018. Le Dr Nilamber se tient toujours prêt à assister les animaux malades ou blessés à n'importe quelle heure de la nuit, offrant même des soins d'urgence à domicile si nécessaire. Pour nous, rien n'est plus important que de secourir un animal en détresse».

La nouvelle clinique vétérinaire comprendra une salle de consultation, une salle de toilettage, une salle d'opération, une salle d'attente ainsi qu'une boutique proposant divers produits pour les animaux, tels que de la nourriture, des accessoires, des vêtements pour chats et chiens ainsi que des colliers. Divers tests médicaux pourront également y être effectués, tels que des tests sanguins, de biochimie, hormonaux, des échographies incluant l'échocardiographie, ainsi que des tests au microscope et pour les maladies infectieuses.

«Nous avons décidé conjointement de ce projet et nous investissons progressivement dans la clinique pour acquérir les équipements nécessaires afin d'offrir des soins avancés aux animaux. Nous avons dû importer certains équipements de l'étranger», avanceTriti Timol. En prévision de ce projet, la jeune femme est impatiente de démarrer la nouvelle année et se tient prête à relever les défis qui se présenteront.