Maroc: Région TTA - Une augmentation de la production de pomme de terre en perspective

Tanger — La direction régionale de l'Agriculture (DRA) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a affirmé que les perspectives indiquent une augmentation de la production de pomme de terre au cours de l'actuelle campagne agricole.

La DRA a souligné, dans un communiqué, que les cultures maraichères occupent une place importante dans l'assolement pratiqué au niveau de la région Tanger-Tétouan Al Hoceima, avec une superficie de 58.880 ha, dont 14.200 ha dédiés à la culture de la pomme de terre, soit 24% de la superficie globale cultivée en maraichage, notant que 60% de la superficie est réalisée au niveau du périmètre du Loukkos.

Dans ce cadre, la direction régionale a fait savoir que les superficies annuelles dédiées à la pomme de terre sont autour de 9.000 ha, réparties en deux saisons, la saison d'automne qui s'étend du mois de septembre au mois de février et la saison d'hiver (du mois de décembre au mois de mai).

"Pour la campagne actuelle, on a constaté une augmentation de superficie emblavée en pomme de terre d'arrière-saison de +12% par rapport à la campagne précédente et une augmentation du rendement moyen de plus de 25% (30 tonnes/ha)", a précisé la même source, relevant que le programme prévisionnel de pomme de terre de saison est de 6.500 ha, avec une production correspondante de plus de 300.000 tonnes.

En matière de facteurs de production, la DRA a noté la disponibilité des semences de pomme de terre locales et importées en quantités suffisantes, ainsi que les engrais nécessaires pour la réussite des programmes d'emblavement.

La même source a rappelé que le périmètre du Loukkos se caractérise par la diversité des cultures maraichères, en l'occurrence la culture de la pomme de terre qui occupe une part importante dans le programme annuel des cultures, relevant que ce périmètre se distingue par un potentiel important en matière de terrains agricoles irrigués avec une superficie qui dépasse 45.000 ha, conjugué à des ressources hydriques importantes, des équipements hydro-agricoles modernisés, et des conditions climatiques favorables au développement de différentes cultures, notamment les cultures maraichères, les fruits rouges, les cultures fourragères et les arbres fruitiers.

La direction a, à cet égard, affirmé que l'Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) du Loukkos joue un rôle important dans la mise en oeuvre des programmes du ministère de l'Agriculture visant l'augmentation de la production agricole et la productivité des cultures, la modernisation des réseaux d'irrigation, et par conséquent l'amélioration du revenu des agriculteurs, à travers l'encouragement des investissements et la contribution à l'approvisionnement du marché local par les produits agricoles, et ce pour assurer la sécurité alimentaire de notre pays.

L'ORMVA du Loukkos oeuvre également pour la mise en oeuvre des programmes du ministère de l'Agriculture visant l'amélioration de la production, la productivité et l'appui aux agriculteurs en l'occurrence le programme de réduction de l'impact du déficit pluviométrique et de la conjoncture économique sur le secteur agricole dans son volet de soutien aux filières et de réduction du cout de production des légumes et fruits, a noté la même source, soulignant que ce programme a été marqué par un grand intérêt de la part des agriculteurs.

Pour accompagner les producteurs, l'ORMVA du Loukkos a mis en place des mesures d'appui, à savoir des campagnes de sensibilisation avec l'ensemble des organisations professionnelles et les membres de la chambre d'Agriculture, et le renforcement des équipes en ressources humaines et logistiques, en mettant à la disposition des agriculteurs des centres d'accueil au niveau de chaque entité de terrain.