Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Janvier 2024

Niger: Attaque terroriste près du Burkina- 11 villageois tués

Onze villageois ont été tués en fin de semaine au Niger lors d'une double attaque menée par des « terroristes » dans deux villages, près du Burkina Faso, selon le ministère nigérien de la Défense.« Les terroristes au guidon de plusieurs motos ont fait irruption dans les villages d'Amara et de Loudji situés à une trentaine de km au sud-est de Bankilaré, où ils s'en sont pris aux paisibles citoyens en tuant onze d'entre eux », précise un bulletin des opérations du ministère nigérien de la Défense consulté dimanche par l'Afp. Cette attaque est survenue vendredi alors que des Forces de défense et de sécurité (Fds) nigériennes mènent de « multiples offensives aéroterrestres » qui ont « réduit à néant » les « moyens de nuisance de déplacement et communication des terroristes », poursuit le ministère, assurant que cette pression militaire conduit les jihadistes « à s'attaquer à des personnes sans défense ». (Source : aniamey.com)

Mali: Dialogue « inter-malien » pour la paix- Les séparatistes touareg rejettent l'annonce

Les séparatistes touareg ont rejeté mardi l'idée d'un « dialogue direct inter-malien pour la paix et la réconciliation » par le chef de la Transition, Assimi Goita, qu'ils considèrent comme « une façon de prononcer la caducité définitive de l'Accord » de paix de 2015 entre eux et Bamako. Lors de ses vœux du Nouvel An dimanche, le chef de la junte Assimi Goïta a annoncé la mise en place d'un « dialogue direct inter-malien pour la paix et la réconciliation, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires » et pour « privilégier l'appropriation nationale du processus de paix ». (Source : abamako.com)

Bénin : Brouille Talon-Yayi- La part de vérité de Boni Yayi

En 2006, les voix de Patrice Talon et de Boni Yayi sont devenues discordantes au début du second mandat de l'ex- patron de la Boad en 2012. Qu'est ce qui a pu diviser les deux amis ? Difficile de répondre à l'interrogation tant les points de vue des deux antagonistes sont fortement opposés. On en sait un peu plus sur ce qui divise le président Patrice Talon et son soutien et ex-ami, l'ancien président Boni Yayi. À la faveur d'un entretien diffusé samedi 23 décembre, l'actuel locataire de la Marina a révélé ce qui l'aurait contraint à l'exil en 2012. Depuis l'exil où il a été contraint par son prédécesseur, Patrice Talon avait soutenu que ses déboires avec celui qu'il a aidé à conquérir le pouvoir en 2006 et en 2011 a commencé quand il s'est opposé à un troisième mandat. (Source : acotonou.com)

Rdc : Election présidentielle 2023- Félix Tshisekedi déclaré vainqueur (selon les résultats provisoires)

Le président sortant de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été déclaré vainqueur selon les résultats provisoires publiés 31 décembre 2023 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni). « Est élu à titre provisoire, le candidat Felix Antoine Tshisekedi Thiolombo » a déclaré ce 31 décembre 2023, Dénis Kadima, le président de la commission électorale, lors d'une cérémonie de publication des résultats provisoires de la présidentielle congolaise du 20 décembre dernier. Fatshi, comme l'appellent ses partisans a obtenu 73,34% des voix, selon M. Kadima, dans un scrutin qui a enregistré 43,23% de taux de participation. Felix Tshisekedi est suivi de Moïse Katumbi qui arrive deuxième avec 18,08% et de Martin Fayulu, 3ème, avec 5,33 %.(Source : presse locale)

Burkina Faso : Projet de déstabilisation de la transition - Cité, Rémy Fulgence Dandjinou porte plainte

Dans un écrit posté sur sa page Facebook ce mardi 2 janvier 2024, l'ancien ministre de la communication, Rémy Fulgence Dandjinou, informe avoir été cité sur une publication Facebook en date du 1er janvier 2024 « comme traite de la nation et participant à un projet de déstabilisation du Burkina Faso ». (Source : aouaga.com)

Guinée : Explosion du dépôt pétrolier- Les recettes du budget de l'Etat baisseront de 446,11 milliards Gnf en 2024

L'explosion du principal dépôt pétrolier de Guinée aura des répercussions significatives sur les recettes du budget de l'Etat en 2024. Le Gouvernement prévoit une baisse drastique de 446,11 milliards Gnf. L'annonce a été faite ce dimanche 31 décembre 2023, lors de l'examen et l'adoption du volet dépenses et du Projet de Loi de Finances initiales pour l'année 2024.Le document présenté est équilibré en recettes à plus de 37 mille milliards de francs guinéens contre 39 mille milliards pour le volet dépenses. Selon la commission finances du Conseil national de la transition, le drame survenu au dépôt central de Kaloum, a eu un « impact » sur l'ensemble des aspects du budget tant sur le volet recettes que dépenses. Le taux d'inflation en moyenne annuelle devrait se situer à 8,9% en 2024 contre 8,6% en 2023, pour une norme de taux d'inflation à un chiffre. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Football / Premier League- Pape Matar Sarr prolonge avec Tottenham jusqu'en 2030

Le milieu de terrain sénégalais Pape Matar Sarr a prolongé avec son club Tottenham, en Premier League anglaise jusqu'en 2030. Attendu avec la sélection des Lions de la Téranga du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023, Pape Matar Sarr a paraphé un nouveau contrat avant de rejoindre le regroupement des Lions du Sénégal.Âgé de 21 ans et devenu incontournable dans le milieu de terrain de l'équipe londonienne de Tottenham, Pape Matar Sarr est également l'un des grands espoirs du football sénégalais. Pape a également fait deux apparitions pour le Sénégal lors de la Coupe du Monde de la Fifa 2022 au Qatar et compte désormais 16 sélections à son actif", indique Tottenham.Pape Matar Sarr avait rejoint Tottenham Hotspurs en 2021 en provenance du FC Metz contre une enveloppe de 17 millions d'euros. (Source : adakar.com)

Côte d'Ivoire : District Autonome d'Abidjan - Beugré Mambé passe la main à Cissé Bacongo

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé, Chef du gouvernement, ex-ministre gouverneur du District Autonome d'Abidjan, a transmis, mardi 02 janvier 2024, à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'Hôtel du District, les documents afférents à sa nouvelle fonction, au nouveau ministre gouverneur Ibrahima Cissé Bacongo, nommé le mercredi 27 décembre 2023, par le Chef de l'Etat Alassane Ouattara. A l'occasion, il a publiquement tenu à remercier le Président de la République pour la grande affection dont il a bénéficié de sa part. (Source : fratmat.info)

