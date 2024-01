Maroc: Signature à Rabat de l'ouvrage 'Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane - Éclairages sur le parcours de l'homme de l'humanité'

Rabat — Une cérémonie de signature de l'ouvrage intitulé "Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane: éclairages sur le parcours de l'homme de l'humanité" de son auteur Jamal Sanad Al-Suwaidi a été organisée mardi, à l'Institut Royal des Études Stratégiques (IRES) à Rabat.

Cet ouvrage dresse une analyse des nombreuses positions, événements et comparaisons approfondies de Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane et contribue à initier les générations actuelles et futures des Émirats arabes unis et du monde arabe aux principes de paix et de tolérance.

S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'IRES, Mohammed Tawfik Mouline, a affirmé que cette rencontre constitue une occasion propice pour mettre en avant les relations historiques et stratégiques exceptionnelles unissant le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis dont les contours dépassent tous les domaines et secteurs, faisant d'elles un modèle distingué pour l'action arabe commune.

M. Mouline a souligné que l'auteur du livre, Jamal Sanad Al-Suwaidi, cherche à développer et à renforcer les relations entre les centres arabes de recherche et de culture.

En 2015, il a lancé une initiative précieuse visant à établir une alliance de centres de recherche et de culture arabes, a rappelé le directeur de l'IRES, indiquant que cette alliance "constitue une opportunité fondamentale pour échanger des points de vue et renforcer le statut de la pensée face aux défis croissants qui se posent dans le monde arabe".

Et d'ajouter que cette alliance constitue "une étape importante vers la proposition de politiques à dimension proactive qui contribuent à éclairer les cercles de décision stratégique dans les pays arabes".

Dans ce contexte, M. Mouline a souligné que l'IRES a contribué à enrichir le débat stratégique au sein de cette alliance à travers sa participation à toutes les édition du Forum arabe de la Pensée et de la Culture, ainsi que par ses propositions et recommandations pratiques face aux enjeux et défis auxquels sont confrontés les pays arabes, rappelant que l'Institut a organisé deux éditions du Forum arabe de la pensée et de la culture en 2016 et 2022.

Pr. Jamal Sanad Al-Suwaidi, penseur, écrivain et expert stratégique, occupe le poste de ministre conseiller auprès du Cabinet présidentiel des Émirats arabes unis et de vice-président du conseil d'administration du Centre des Émirats pour les études stratégiques et la recherche (ECSSR).

Il a également apporté des contributions scientifiques nombreuses et variées, à travers de nombreuses publications, articles et séminaires.