Sénégal: CAN 2023 - Ismaïla Sarr ne veut pas de musique dans les vestiaires

Elément clé de l'équipe nationale du Sénégal, Ismaïla Sarr essayera d'apporter sa contribution pour une nouvelle victoire finale des Lions à la CAN 2023.

Mais pour y parvenir, l'ailier de l'Olympique de Marseille estime que lui et ses coéquipiers doivent se débarrasser d'une habitude : mettre la musique dans les vestiaires et dans le bus. Un comportement qui n'est pas de nature à permettre à l'équipe d'être concentrée.

« Avant, on mettait beaucoup de musique dans les vestiaires et dans le bus. On dansait avant le match. Mais maintenant, on a changé ça. Depuis qu'on a changé ça, on a gagné la CAN (rires), donc on va continuer sur ça », a-t-il confié à RMC.

« On ne met pas de musique, on reste focus, le coach ne voulait pas qu'on mette de la musique. Avant, quand on gagnait les premiers matchs à la CAN ou dans d'autres compétitions, on allait voir les supporters et on dansait. Maintenant, on ne le fait plus. On le fait juste quand on gagne la compétition, mais en poule ou en quart de finale, on ne le fait plus. », a ajouté Ismaïla Sarr a qui reviendra la lourde tâche d'aider les Lions à conserver le titre obtenu en 2021.