Cote d'Ivoire: Autosuffisance alimentaire - Le Chef de l'Etat annonce un soutien pour le développement des grands projets agricoles et agro-pastoraux

L'autosuffisance alimentaire fait partie des priorités de l'Etat pour cette année 2024. C'est ce qu'est ressorti dans les mesures prises par le Chef de l'Etat dans son message à l'orée de l'année 2024.

« Le renforcement d'infrastructures socio-économiques se poursuivra en direction des zones rurales pour soutenir le développement des grands projets agricoles et agro-pastoraux afin d'accroitre l'offre de produits alimentaires à des prix abordables », a déclaré Alassane Ouattara.

Le Chef de l'Etat a surtout indiqué que le gouvernement renforcera l'appui et l'encadrement des producteurs dans les zones de grandes productions à travers la mise en disposition d'intrants, d'équipements et de la logistique permettant d'améliorer de façon significative la productivité et l'approvisionnement efficace des marchés locaux en produits vivriers.

Pour garantir l'impact attendu de ces programmes agricoles et agro-pastoraux dans les régions, il a affirmé avoir demandé au premier ministre d'impliquer les ministres-gouverneurs des districts autonomes et élus locaux dans le suivi des projets exécutés dans leurs régions et localités en vue de parvenir à l'autosuffisance pour les principales denrées alimentaires que les ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire consomment.