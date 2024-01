Maroc: Tahanaout - Rencontre de communication au profit de la famille de la résistance à Al Haouz

Tahanaout (Province d'Al Haouz) - Une rencontre de communication a été organisée mardi, à Tahanaout (Province d'Al Haouz), au profit des anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération et de leurs ayants droits et ce, à l'occasion des célébrations du 80è anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance.

Rehaussée par la présence du Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, et le gouverneur de la province d'Al Haouz, Rachid Benchikhi, cette rencontre a été l'occasion de rappeler les riches enseignements et les messages forts tirés des épopées historiques menées par le Trône Alaouite et le peuple marocain pour le recouvrement de l'indépendance du Royaume et la défense de son intégrité territoriale.

Dans une allocution à cette occasion, M. El Ktiri a souligné que cette rencontre de communication s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, dans le but d'interagir positivement avec la famille de la résistance et poursuivre les efforts et les initiatives visant à améliorer les conditions socioéconomiques de cette catégorie.

Tout en mettant en relief les grands sacrifices consentis par la population d'Al Haouz en faveur de la défense des constantes religieuses de la nation, son indépendance et son intégrité territoriale, il a mis l'accent sur l'importance de la célébration des épopées phares de la résistance nationale, en tant qu'occasions renouvelées pour en tirer les enseignements et adhérer dans le processus de développement que connait le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

De son côté, M. Benchikhi a indiqué que cette rencontre traduit le souci du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération de renforcer les liens et les ponts de communication avec la famille de la résistance dans toutes les préfectures et provinces du Royaume.

M. Benchikhi a aussi mis l'accent sur les importantes réalisations au profit des familles de la résistance et de l'armée de libération, dans les volets socioéconomiques ainsi que les domaines visant à améliorer les conditions de vie de cette catégorie, mettant en avant la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer les membres de la famille de la résistance.

Cette rencontre a été marquée par la remise d'aides financières à plusieurs familles de la résistance et de l'Armée de Libération touchées par le séisme d'Al Haouz.