Madagascar: Marc Ravalomanana - « Contre l'instauration de la dictature et d'un régime totalitaire »

Le leader du parti Tiako i Madagasikara a annoncé les objectifs de son parti et les actions qu'il compte entreprendre, cette année. Il reste déterminé dans la poursuite du « tolona », la lutte.

« Nous devons avoir le courage de nous lever pour la restauration de la souveraineté de Madagascar ». Les mots sont de l'ancien président et non moins numéro Un du parti Tiako i Madagasikara (TIM), Marc Ravalomanana. Lors de la traditionnelle présentation des voeux pour le nouvel an de l'ancien parti fort, hier à Faravohitra, il a montré sa volonté de poursuivre le « tolona ». « Nous n'accepterons pas l'instauration de la dictature et d'un régime totalitaire », a-t-il soutenu devant les cadres du parti TIM. Il exhorte ses partisans à avoir le courage et à prendre leurs responsabilités pour que le pays recouvre son indépendance et que Madagascar revienne aux Malgaches.

Simulacres d'élections

L'heure était également au bilan pour l'ancien président et candidat malheureux du scrutin du 16 novembre. Il n'a pas oublié de revenir sur ce qui a conduit aux revers de son parti et de la grande famille de l'opposition. « À cause de la situation qui s'est produite dans le pays l'année dernière, durant laquelle la vérité a été réduite au silence et la liberté d'expression bafouée par l'utilisation de l'oppression, nous avons commencé la lutte. Nous avons protesté contre la tenue des élections forcées, truffées de fraudes et qui ne sont que des formalités, il ne s'agit que des simulacres d'élections », a-t-il avancé. Marc Ravalomanana n'arrive pas à digérer que le pays se trouve entre les mains d'une personne qui ne possède plus la nationalité malgache et ne pourra ainsi pas garantir la souveraineté nationale. « Il y a des Malgaches qui sont des vendus et ont trahi la patrie », déplore-t-il.

Restructuration

« Nous ne pouvons pas rester spectateurs de ce drame qui guette les Malgaches. Notre lutte ne s'arrêtera pas tant que la vérité ne règnera pas, qu'un véritable Etat de droit ne soit pas restauré, que la liberté d'expression soit respectée et que chaque foyer mange à sa faim et puisse subvenir à ses besoins », a ajouté l'ancien locataire d'Iavoloha qui appelle de nouveau ses partisans à la solidarité et à l'unité afin de raviver leur espoir à la suite de cette énième défaite enregistrée par son parti. En tout cas, Marc Ravalomanana a déjà les yeux rivés sur les échéances électorales à venir. Des grands chantiers attendent ainsi le patron de l'« empire Tiko » pour redresser son parti. Il a d'ailleurs annoncé des grandes réformes allant dans ce sens. « La structure du parti sera améliorée. L'objectif est d'avoir un parti solide et puissant avec des militants forts », a-t-il fait savoir. En effet, on a toujours reproché au parti de l'ancien président de ne pas avoir la force suffisante pour battre son principal adversaire, le parti Tanora malaGasy Vonona (TGV). Cette restructuration se fera dans les semaines qui viennent afin de mieux préparer certainement les municipales et les législatives à venir.