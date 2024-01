Congo-Brazzaville: Port autonome de Pointe-Noire - Les administrateurs adoptent le budget exercice 2024

La session budgétaire du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN), tenue le 28 décembre dernier à Pointe-Noire, a été sanctionnée par l'adoption du budget exercice 2024 de la structure portuaire.

Sept mois après la session bilancielle, le Conseil d'administration du PAPN a siégé pour examiner et adopter les dossiers inscrits à son ordre du jour, au nombre desquels le budget exercice 2024, point phare de la réunion.

Sous la direction de Jean-Louis Osso, conseiller du chef de l'Etat, chef du département des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, président du Conseil d'administration du PAPN, le budget a été adopté dans un contexte marqué par la forte concurrence portuaire. Il va ainsi permettre au PAPN de relever de nouveaux défis, de se forger davantage d'atouts afin de maintenir son rayonnement au niveau de la sous-région. « 2024 se profile avec des promesses de croissance et de performance ; promesses qui doivent servir de catalyseur à l'ensemble des acteurs de l'économie des transports dans notre pays. Aussi, tâchons de capitaliser tous les atouts et toutes les opportunités pour accentuer la place du PAPN dans le paysage économique national, régional et continental », a dit Jean-Louis Osso.

Signalons qu'outre le budget, le Conseil d'administration a aussi examiné la situation générale du PAPN, le rapport d'activités provisoire au 30 juin 2023, le rapport de mise en œuvre stratégique au 31 décembre 2023. La note d'information sur l'acquisition de nouveaux remorqueurs, celle relative à la création du département matières dangereuses, risques industriels, lutte antipollution et gestion de l'urgence au sein de la direction qualité, santé, sécurité et environnement et celle sur le projet Wing Wah ont été les autres points inscrits à l'ordre du jour de la session.