Algérie: Foires et expositions - Algeria Exhibitions dévoile son programme pour 2024

ALGER — La société Algeria Exhibitions (filiale du groupe Safex), en charge de l'organisation et de la gestion des manifestations se déroulant au Palais des expositions (Pins maritimes) d'Alger, a dévoilé, sur son site web, le programme des foires et expositions qu'elle devrait organiser durant l'année 2024.

Ce programme prévoit plus de 54 manifestations dans différents domaines économiques spécialisées et générales, contre 35 en 2023.

En janvier, un seul évènement est prévu : le Salon international de l'industrie de la boisson et aliments liquides "BEVALG", (du 23 au 27).

Février prochain, onze salons sont au menu, à savoir : le Salon international des solutions d'hygiène "Alger Hygiène" (du 1 au 4), le salon des technologie pharmaceutiques "Maghreb Pharma" (du 5 au 7), le Salon "Hadj Expo" (du 6 au 10), ainsi que le Salon de l'électricité et des énergies renouvelables "SEER" (du 12 au 15).

Le mois de février verra, également, la tenue du Salon du tourisme médical "Clinica" (du 13 au 15), le salon du meuble, aménagement et décoration "Mobilia El Djazair" (du 13 au 17), le Salon International de l'électroménager "SIEM" (du 15 au 19), le Salon international de l'agroalimentaire et de l'emballage "Agro Pack" (du 20 au 23), et encore le Salon international de la pharmacie en Algérie "SIPHAL", le Salon algérien de l'immobilier "DZ Immo" et le Salon international du cosmétique "COSMETICA" qui se dérouleront, les trois, du 21 au 24 février.

Pour mars, il est prévu l'organisation de six évènements, à savoir le Salon de la femme "Eve" (du 2 au 8), le Salon international de l'après-vente automobile "Equip Auto" (du 4 au 7), le Salon international des technologies de l'imprimerie et de l'emballage "Printpack" (du 4 au 6), le salon "LOGISTICAL" (du 4 au 7) et le Salon international "Fer et Acier" (du 5 au 7).

Et comme le mois de mars coïncidera avec le mois sacré de Ramadhan, Algeria Exhibitions a prévu l'organisation de l'évènement "Ramadhan au Palais".

En avril, le Palais des expositions accueillera trois manifestations: le Salon professionnel de la production agroalimentaire "Djazagro" (du 22 au 25), la Conférence et l'Exposition arabe et internationale des PME "SMEX Algeria", ainsi que le Salon des ascenseurs "Lift Expo" qui auront lieu du 22 au 24.

Au mois de mai, il y aura le Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics "Batimatec" (du 5 au 9), le Salon international de la mesure, l'instrumentation, l'accréditation et la qualité "Mesur Expo" (du 20 au 23), le Salon "SIPSA-Filaha" (du 21 au 24), le salon de la dentisterie "DENTEX" (du 22 au 25), ainsi que le salon international de l'investissement et du tourisme médical "Clinvest" (du 30 mai au 1 er juin).

Pour juin, sept salons se tiendront : le Salon du mariage et de la naissance (du 1 au 7), le Salon des Affaires "IDEA" (du 2 au 4 juin), le Salon "Chimco Plast" et le Salon international de la qualité "QualiDays", prévus tous du 2 au 4 juin.

Le Salon international "TexStyle Expo" (du 10 au 12 ), le Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau et de l'environnement "SIEE-Pollutec" (du 2 au 5), ainsi que la Foire Internationale d'Alger "FIA" (du 24 au 29) sont également prévus en juin.

Après une trêve au mois de juillet et août, septembre verra l'organisation de la Foire de la rentrée scolaire "LEMSID" (du 3 au 14), le Salon international de l'artisanat traditionnel "SIAT 2024" (du 16 au 23), le Salon de l'éducation et des technologies de la connaissance "Eduteck" (du 18 au 21) et le Salon international des façades, fenêtres et portes "SIFFP" (du 22 au 25).

En octobre, dix salons sont au programme: le Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités "HORECA" (du 1 au 4), le Salon Algérie sous-traitance "ALGEST" et le Salon de l'aménagement, de la rénovation et décoration "Renov Deco", prévus les deux du 2 au 5 octobre, en plus du Salon du E-commerce et des services en ligne "ECSEL" (du 2 au 6), le Salon "Algeria Textile" (du 6 au 8), ainsi que le Salon international des cuisines et salles de bain équipées "Cuisine Bain Expo" (du 13 au 15).

Octobre verra aussi l'organisation du Salon professionnel international de l'Industrie "Alger Industries" (du 14 au 17), le salon de la logistique "LOGISTICAL" (du 15 au 17), le Salon international du laboratoire et de l'imagerie médicale "IMLAB" (du 23 au 26) et le Salon international du livre d'Alger "SILA" (du 13 octobre au 9 novembre).

Trois évènements sont prévus au mois de novembre, à savoir le Salon international de la ventilation, électricité, chauffage et climatisation "SIVECC" (du 18 au 21), le Salon international des travaux publics "SITP" (du 19 au 23) et le Salon international du bois, menuiserie, équipements et technologies "Algeria WoodTech" (du 23 au 26).

Au mois de décembre, Algeria Exhibitions prévoit l'organisation du Salon international de sûreté, sécurité, feu et urgences en Afrique du nord "SECURA" et le Salon de la maintenance industrielle "Sinaa" (du 3 au 5), ainsi que la Foire de la production algérienne "FPA" et le Salon des Banques, assurances et produits financiers "Expo Finances".