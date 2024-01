Congo-Brazzaville: Tennis - Le tournoi Jeunes talents ouvre la saison

Une quinzaine d'enfants âgés de 15 à 20 ans a participé, le 30 décembre à Pointe-Noire, au tournoi Jeunes talents initié par la ligue départementale de tennis.

Servir aux jeunes des occupations saines, les accompagner dans la quête de leur personnalité et leur offrir les moyens d'exceller par le sport en général et le tennis en particulier et à devenir à terme des professionnels de la discipline, tels sont les objectifs du tournoi qui lance la saison sportive 2023-2024 à la ligue départementale de tennis. « Le tennis est un sport passionnant qui nécessite non seulement des compétences athlétiques, mais aussi de la concentration, de la détermination et du fair-play.

En encourageant et en soutenant ces jeunes, nous contribuons à façonner l'avenir des joueurs de tennis et à inspirer la prochaine génération des champions pour notre pays, le Congo », a dit Dieudonné Mbadi, président de la ligue départementale de tennis.« Ce tournoi est baptisé ainsi parce qu'à travers cette compétition, nous détectons les jeunes qui peuvent monter jusqu'au plus haut niveau pour que dans les compétitions internationales le Congo soit parmi les meilleures nations du tennis », a-t-il ajouté.

Ainsi, au terme d'une quinzaine de matches disputés tout au long de la journée, de nombreux jeunes se sont distingués à la plus grande satisfaction des officiels, parents, entraîneurs, amis du tennis et membres de la ligue, tous ayant contribué à quelque niveau que ce soit à sa réussite sans oublier les partenaires et sponsors dont l'apport a été inestimable.

En finale, Bolidard Ibaka a triomphé de Gloire Malouta, qui pour des ennuis physiques n'a pas pu finir le match. Isaac Loemba et Christ Mabiala sont respectivement 3e et 4e. Moukala Ngolo est la meilleure progression du tournoi.

En félicitant les organisateurs du tournoi, Joseph Biangou Ndinga, directeur départemental des Sports et de l'Education physique de Pointe-Noire, a souhaité que ce sport soit davantage vulgarisé pour accroître ses participants et a exhorté les responsables du tennis à intégrer les directives du ministère des Sports, à savoir la tenue régulière des assemblées générales, la formation des cadres techniques et administratifs, la promotion des compétitions des jeunes comme le tournoi Jeunes talents, la promotion des compétitions départementales.

Signalons que le tournoi Jeunes Talents sera organisé tous les trois mois dans la ville océane.