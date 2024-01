Algérie: Ligue 1 Mobilis - USMA - fin de mission pour Taoufik Korichi

ALGER — La Direction de l'USM Alger (Ligue1 de football) a annoncé mardi, avoir mis fin aux fonctions du manager sportif du club Taoufik Korichi, avec effet immédiat, sans préciser les raisons de cette décision.

"Après concertation entre ses différents membres, la Direction de l'USM Alger a décidé de mettre fin aux fonctions de M. Taoufik Korichi en tant que manager sportif du club. Une décision qui prend effet immédiatement, et de ce fait, il n'a plus la droit de représenter le club ou de parler en son nom à partir d'aujourd'hui" a indiqué la Direction des Rouge et Noir dans un bref communiqué.

Agé de 66 ans, Korichi avait été recruté par l'USMA le 16 juillet 2023, à l'issue d'une réunion entre le PDG du Groupe Serport, Abdelkrim Harkati, et le président du Conseil d'administration du club, Sid Ahmed Arab.

Enfant du club, avec lequel il avait remporté entre autres la Coupe d'Algérie en 1988, Korichi avait occupé plusieurs postes durant sa carrière. Les derniers en date ont été ceux DTN au niveau de la FAF, entre 2014 et 2017, avant de présider la section de prospection et de formation au sein de la même instance, entre 2021 et 2023.

Entre ces deux périodes, soit de 2017 à 2021, Korichi avait occupé le poste de manager au sein du CR Belouizdad, un autre grand club de la Ligue 1 algérienne.

Pour rappel, l'USM Alger occupe actuellement la 8e place au classement de Ligue 1 Mobilis avec 8 points et compte trois matchs en moins avant la 12e journée prévue le week-end prochain.