Algérie: Sidi Bel Abbes - Lancement de la manifestation culturelle 'théâtre pour enfant'

SIDI BEL ABBES — La manifestation culturelle "théâtre pour enfant" a été lancée, mardi au Théâtre régional de Sidi Bel Abbes, dans le cadre des représentations programmées à l'occasion des vacances d'hiver, a-t-on appris auprès de la cellule d'information et de communication de cet établissement culturel.

La chargée de l'information et de la communication, Abbassia Madouni, a indiqué que le Théâtre régional de Sidi Bel Abbes a élaboré un programme varié et riche, à l'occasion des vacances d'hiver, où les enfants auront rendez-vous avec des représentations théâtrales, qui seront présentées par diverses coopératives et associations culturelles.

L'intervenante a souligné que cet événement culturel, devenu un rendez-vous important pour les enfants et leurs parents, comprend la participation d'éminentes coopératives culturelles locales telles que l'Association culturelle "Chada-Et-Tarab", l'Association "le Train de l'Art", "Lanternes pour activités culturelles et artistiques", "El Mechâal" et "Patrimoine et authenticité", ajoutant qu'en plus de ces représentations théâtrales, des activités culturelles, récréatives, ainsi que des jeux de magie, seront présentés aux enfants.

Concernant les représentations théâtrales programmées dans le cadre de la manifestation "Théâtre pour enfants", la même source a révélé que la première représentation théâtrale est intitulée "Gharidi ya Palestine", mise en scène par Hadj Miloud, qui traite de la souffrance du peuple palestinien, suite à l'agression barbare sioniste.

Dans le cadre de cet événement culturel, les représentations théâtrales "Harry, Farry wa Alwan", "Le jardin des couleurs" et "Le retour de Lulu et Nounou au pays des merveilles" seront au programme, selon la responsable de l'information et de la communication, au Théâtre Régional de Sidi Bel Abbes, qui a déclaré que "ces représentations sont programmées chaque jour à 15heures, jusqu'au 6 janvier en cours".

La maison de la culture "Kateb Yacine" de la ville de Sidi Bel Abbes a programmé, pour sa part, des spectacles de théâtre l'occasion des vacances d'hiver, a souligné la directrice de cet établissement culturel, Aber Chahra.

Un riche programme a été également concocté pour les enfants, trois jours durant, à partir de lundi, avec trois pièces théâtrales, notamment "orange bleue" de l'association locale culturelle "Adhim Fatiha du théâtre pour enfants", "Kikou wa Mimou" de l'association "Hassan Hasni de Sidi Bel Abbes" et "Hakaouati" (le conteur) de la coopérative culturelle "Dik" de Sidi Bel Abbes, signalant que cette manifestation culturelle est organisée sous l'égide de la direction de la Culture et des Arts de Sidi Bel Abbes.