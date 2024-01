Congo-Brazzaville: Santé - Des produits pharmaceutiques pour les CSI d'Ongogni

Le député de la circonscription électorale unique d'Ongogni, dans le département des Plateaux, Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia, a mis à profit sa première descente parlementaire pour remettre des produits pharmaceutiques au Centre de santé intégré (CSI) d'Ongogni-centre et de Mossendé ainsi qu'un cabinet médical de la communauté urbaine.

Visitant le CSI d'Ongogni-centre, le député s'est félicité du fait que sa circonscription ne souffre d'aucune épidémie et des conditions d'hygiène observées. « Le CSI se porte plutôt bien, j'ai vu de belles choses. En 2023, sur 123 femmes qui ont accouché, il a accusé zéro décès et trois cas ont été évacués du côté de Gamboma pour des césariennes...J'ai apporté des médicaments qui vont donc permettre de soulager les besoins de la population. Ces médicaments doivent être vendus à un moindre coût pour faciliter l'accès aux soins de santé des habitants », a expliqué Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia.

Les performances du CSI d'Ongogni sont reconnues par l'organisation non gouvernementale Médecins d'Afrique et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon son chef, Clège Ondina, le CSI d'Ongogni a de très belles couvertures vaccinales si bien que les indicateurs au niveau de l'enquête réalisée par Médecins d'Afrique ont permis de le sélectionner parmi les bénéficiaires du projet Kobikisa, un projet ayant pour base la performance. « Sur les quatorze CSI que compte le département des Plateaux, on avait sélectionné que deux seulement : ceux d'Ongogni et de Gamboma. Nous sommes pratiquement sortis premier sur la dernière évaluation que l'OMS a réalisée dans notre structure, ce que nous souhaitons c'est de pérenniser les acquis, surtout d'ajouter de la qualité, mais grâce à notre député, je crois que nous allons atteindre nos objectifs », est-il convaincu.

%

Il a, par ailleurs, félicité le député d'Ongogni pour le don de médicaments car sans intrants et matériel, quel que soit le niveau de professionnalisme reconnu, il est difficile de réaliser des performances. « Je pense que pour le début de l'année 2024, surtout pendant le premier trimestre, nous allons bien améliorer l'état de santé de la population au niveau de notre district grâce aux médicaments que nous avons reçus gratuitement de notre député », a indiqué le chef du CSI d'Ongogni, Clège Ondina.

De bonnes perspectives pour Ongogni

Comme la plupart des structures sanitaires de l'intérieur du pays, le CSI d'Ongogni accuse quelques difficultés en personnel soignant. Il ne dispose que de trois fonctionnaires dont le chef du centre, l'assistant sanitaire et un agent technique de santé ainsi que cinq agents de santé communautaire. Clège Ondina espère que la situation des cinq agents de santé communautaire évoluera dans le cadre du recrutement à la fonction publique territoriale prévu cette année.

A Mossendé, Yves Moundelé-Ngollo a procédé au même geste avant de visiter le nouveau CSI en construction par l'Etat. Outre la remise des produits pharmaceutiques, il a payé les ordonnances et les frais d'hospitalisation des malades, en majorité des enfants souffrant du paludisme.

S'agissant de la descente parlementaire, le député d'Ongogni a fait le compte rendu des différentes sessions de l'Assemblée nationale, tout en insistant sur le rôle d'un élu du peuple. « Nous avons eu un échange franc avec les représentants des différents villages du district d'Ongogni et les forces vives de la localité. J'ai entendu leurs doléances et ils ont eu quelques réponses, donc nous continuons le plaidoyer auprès de l'exécutif. Nous avons pris acte et continuerons à le faire. Je pense que notre plaidoyer est de plus en plus payant parce qu'il y a des perspectives pour la nouvelle année. Dans la loi de finances, il y a certaines lignes qui ont été inscrites que j'espère seront réalisées pour l'intérêt de la population, surtout concernant la route à travers le fonds routier », a résumé Yves Moundelé-Ngollo Ehourossia.