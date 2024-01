Congo-Brazzaville: Forfait rire 2024 - Le Nouvel An célébré au rythme de l'humour

Initié par l'humoriste congolais Weilfar Kaya, le Forfait rire, organisé chaque 1er janvier, a vécu sa cinquième édition cette année dans une ambiance chaleureuse imprégnée de rire, de musique et d'un peu de slam.

C'est dans la grande salle du Palais des congrès que des Brazzavillois venus de divers arrondissements ont choisi de passer leur soirée du Nouvel An. Ce défi, Weilfar Kaya le relève depuis 2019 en offrant au public un Nouvel An mémorable grâce aux sketchs hilarants. Pour le forfait rire 2024, plusieurs artistes ont fait parler de leurs talents et de leurs créativités. La chorale Averda avec ses remix de cantiques mondains et religieux au rythme de la musique "kilombo" a fait rire le public aux éclats.

La série des sketchs a demaré avec Pap's 242. Entre le quotidien d'un beg, les difficultés de communication dans une relation et les aléas autour de son identité, Pa'ps a répandu subtilement un doux parfum de rire au début de cette soirée qui aura duré plus de trois heures. Après lui, toujours dans un langage simple et une fibre humoristique captivante, Evan's a tourné en dérision la réalité de pénurie d'eau à Brazzaville, particulièrement au quartier Matour, situé à proximité du fleuve Congo. Lors de son passage sur scène, Cerveau Magique a proposé au public un sketch transposant les habitudes modernes à l'époque ancienne. Une comédie hilarante.

D'autres artistes comme Nana Cepho ou encore Bruno Alves ont également livré des performances remarquables à travers des sujets ayant frisé la toile comme le Bachelor ou encore d'autres faits du quotidien reflétant la réalité des spectateurs. Comme artistes étrangers, la cinquième édition du Forfait rire a connu la participation des humoristes Fidèle du Cameroun et Benji de la République démocratique du Congo. Outre la crème de la nouvelle génération d'humoristes, Fortuné Bateza, talentueux et dans le domaine depuis plus de 25 ans, a honoré cette édition du Forfait rire en y participant pour la première fois. Son passage marqué par un sketch hilarant et instructif a séduit le public.

" Forfait rire 2024 c'était du rire intelligent. Mes ovations à l'initiateur du concept, Weilfar Kaya. Merci de nous faire découvrir par la même occasion les nombreux artistes locaux aussi talentueux les uns des autres ; je pense à Francis Nature en prestation et à bien d'autres. J'ai aimé la prestation de l'aîné Bateza ainsi que son témoignage personnel avec Weilfar sur les débuts du concept ", a déclaré Narcisse Kiouari.

L'artiste Benji a de même salué la dévotion de Weilfar, car pour lui c'est un grand pari de rassembler une aussi grande foule un jour de fête. Le souhait, selon lui, serait que chaque édition soit plus grande que la précédente afin que les gens se disent, ça vaut la peine d'y être.

" Je suis énormément satisfait, bien au-delà de mes attentes. Merci au public congolais et merci à tous les artistes qui ont fait un job exceptionnel. Cette cinquième édition du Forfait rire me confirme que le peuple congolais est de plus en plus en train d'aimer l'humour. J'espère que l'édition 2025 sera encore plus grande. Le but est d'avoir un événement digne de ce nom, une vraie référence aussi dans la sous-région et largement dans toute l'Afrique ", a confié Weilfar Kaya. Entre organisation, modération ou performance sur scène, Weilfar s'est considérablement mobilisé pour la réussite du Forfait rire 2024. Rendez-vous est donc pris pour le 1er janvier 2025, à Brazzaville.